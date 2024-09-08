Катерина Кухар натякнула на новий роман та засвітила ймовірного коханого

Українська прима-балерина з солодкою ностальгією згадує миті, проведені з чоловіком.

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Катерина Кухар новини - Катерина Кухар спровокувала чутки про роман з Олександром Левинським / колаж: Главред, фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Минулої осені в Мережі стали з'являтися чутки про те, що сімейний союз артистів балету Катерини Кухар та Олександра Стоянова переживає серйозні проблеми. Від очей шанувальників не сховався той факт, що артисти, колись такі зворушливо закохані, перестали з'являтися в соціальних мережах один одного.

Ні Катерина, ні Олександр коментарів про особисте життя останній рік не дають. Втім, нещодавно Кухар запідозрили в новому романі.

У своєму блозі в Instagram танцівниця показала відео, яким підбила підсумки літа, що скінчилося, та заговорила закоханість. У ролик потрапили кадри з її літнього відпочинку, на яких промайнув чоловік, імовірно стиліст Олександр Левинський.

"Після всіх подій цього тижня виникає бажання зануритися у приємні спогади про літо… Адже це було, як маленьке життя… З перемогами та розчаруваннями, роботою та відпочинком, закоханістю, дітьми, друзями, прогулянками улюбленим містом та купою нових знайомств! В наш складний час усі ці речі цінуєш втричі більше…" - написала Катерина Кухар.

Дивіться відео, яким прима-балерина Катерина Кухар спровокувала чутки про роман з Олександром Левинським:

Варто зазначити, що Кухар і Левинський знайомі вже багато років. Втім, у блозі балерини Олександр став з'являтися в той момент, коли з нього став зникати Стоянов. У коментарях до кадрів, на яких Катерина з'являється в компанії стиліста, вони нерідко обмінюються милими повідомленнями.

Катерина Кухар новини - Катерина Кухар спровокувала чутки про роман з Олександром Левинським / колаж: Главред, фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Хто така Катерина Кухар? Катерина Ігорівна Кухар - українська артистка балету, прима-балерина Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка, народна артистка України. Керівник Київського державного професійного хореографічного коледжу, повідомляє "Вікіпедія".

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