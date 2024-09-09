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Олександр Стоянов відреагував на нового чоловіка в житті Катерини Кухар

Анна Підгорна
9 вересня 2024, 14:42
367
Нещодавно балерина натякнула, що її самотність тепер скрашує Олександр Левинський.
Олександр Стоянов, Катерина Кухар
Кухар і Стоянов новини - Стоянов відреагував на чутки про новий роман Кухар / колаж: Главред, фото: instagram.com/stoianov_oleksandr

Пара українських артистів балету Олександр Стоянов і Катерина Кухар одружилися 2018 року після 10 років разом. А вже восени 2023 року в Мережі почали з'являтися чутки, що в їхній родині є серйозні проблеми.

Подружжя цю ситуацію не коментує. Утім, нещодавно Катерина Кухар перестала приховувати, що має новий предмет закоханості, який, зокрема, супроводжував її під час літнього відпочинку.

Ним виявився стиліст Олександр Левинський, з яким прима була знайома багато років. Знає чоловіка й Олександр Стоянов.

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Ба більше: він, схоже, схвалює вибір дружини. На сторінці Кухар в Instagram танцівник поставив сердечко відеоролику, на якому балерина насолоджується товариством Левинського.

Стоянов, Кухар
Кухар і Стоянов новини - Стоянов відреагував на чутки про новий роман Кухар / instagram.com/ekaterinakukhar_official

Хто така Катерина Кухар?

Катерина Ігорівна Кухар - українська артистка балету, прима-балерина Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка, народна артистка України. Керівник Київського державного професійного хореографічного коледжу, повідомляє "Вікіпедія".

Хто такий Олександр Стоянов?

Олександр Стоянов - український артист балету, прем'єр Національного Академічного театру Опери та Балету України імені Т. Г. Шевченка. Народний артист України (2019). Засновник і художній керівник Grand Kyiv Ballet та міжнародного танцювального конкурсу Golden Dancers. Чоловік і танцювальний партнер української прими-балерини та Народної артистки України Катерини Кухар. Разом вони були визнані однією з найкрасивіших балетних пар Європи.

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