Олександр Стоянов відреагував на нового чоловіка в житті Катерини Кухар

Нещодавно балерина натякнула, що її самотність тепер скрашує Олександр Левинський.

https://glavred.net/stars/aleksandr-stoyanov-otreagiroval-na-novogo-muzhchinu-v-zhizni-ekateriny-kuhar-10595537.html Посилання скопійоване

Кухар і Стоянов новини - Стоянов відреагував на чутки про новий роман Кухар / колаж: Главред, фото: instagram.com/stoianov_oleksandr

Пара українських артистів балету Олександр Стоянов і Катерина Кухар одружилися 2018 року після 10 років разом. А вже восени 2023 року в Мережі почали з'являтися чутки, що в їхній родині є серйозні проблеми.

Подружжя цю ситуацію не коментує. Утім, нещодавно Катерина Кухар перестала приховувати, що має новий предмет закоханості, який, зокрема, супроводжував її під час літнього відпочинку.

Ним виявився стиліст Олександр Левинський, з яким прима була знайома багато років. Знає чоловіка й Олександр Стоянов.

відео дня

Ба більше: він, схоже, схвалює вибір дружини. На сторінці Кухар в Instagram танцівник поставив сердечко відеоролику, на якому балерина насолоджується товариством Левинського.

Кухар і Стоянов новини - Стоянов відреагував на чутки про новий роман Кухар / instagram.com/ekaterinakukhar_official

Хто така Катерина Кухар? Катерина Ігорівна Кухар - українська артистка балету, прима-балерина Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка, народна артистка України. Керівник Київського державного професійного хореографічного коледжу, повідомляє "Вікіпедія".

Хто такий Олександр Стоянов? Олександр Стоянов - український артист балету, прем'єр Національного Академічного театру Опери та Балету України імені Т. Г. Шевченка. Народний артист України (2019). Засновник і художній керівник Grand Kyiv Ballet та міжнародного танцювального конкурсу Golden Dancers. Чоловік і танцювальний партнер української прими-балерини та Народної артистки України Катерини Кухар. Разом вони були визнані однією з найкрасивіших балетних пар Європи.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше стало відомо, що квартира Маші Єфросиніної постраждала від російської атаки в ніч на 7 вересня. Ведуча зізналася, що через обстріл у її сина стався панічний напад.

Також український ведучий і громадський діяч Сергій Притула поставив на місце втікача Олександра Волошина через те, що блогер, опинившись за кордоном незаконним шляхом, невтішно відгукується про нашу країну.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред