Боротьба за життя: у короля Чарльза діагностували лякаючий побічний ефект від лікування

Король Чарльз лікується від онкологічного захворювання.

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Король Чарльз III проходить складне лікування/ колаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

Король Чарльз III втратив почуття смаку під час лікування від раку.

За даними Page Six, британський монарх зробив це відкриття під час відвідування Армійського льотного музею в Міддл-Воллопі, Гемпшир, зі своїм сином принцом Вільямом у понеділок.

ЗМІ повідомляють, що Чарльз розмовляв із ветераном британської армії Аароном Мепплбеком, який зізнався королівській родині, що втратив смак під час проходження власної хіміотерапії від раку.

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75-річний король потім нібито зізнався, що він теж переніс "втрату смаку" під час лікування від нерозкритого типу раку.

Хто такий король Чарльз ІІІ Чарльз ІІІ - король Сполученого Королівства та ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був Герцогом Корнуольським і Герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол 2022 року. Як спадкоємець трону, він очікував на нього найдовше в британській історії: він був принцом Уельським найдовше, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул Герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.

Букінгемський палац не одразу відповів на запит Page Six про коментарі, а також публічно не підтвердив і не спростував це повідомлення.

Чарльз і Вільям разом з'явилися в музеї, де гордий батько офіційно призначив свого сина головнокомандувачем армійської авіації.

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Нагадаємо, раніше герцог Сассекський планував побачитися зі своїм батьком королем Чарльзом під час візиту до Лондона цього тижня.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Кейт Міддлтон, найімовірніше, не перетнеться з принцом Гаррі під час його поїздки до Великої Британії - якщо тільки хтось не змусить її.

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