Великий подарунок дідуся-короля: діти принца Гаррі офіційно стали принцом та принцесою

Спадкоємці герцогів Сассекських, з подачі Чарльза III, встали на лінію престолонаслідування.

Арчі і Лілібет Маунтбеттен-Віндзор, діти принца Гаррі і Меган Маркл, офіційно стали принцом і принцесою / ua.depositphotos.com

Всупереч неодноразовим заявам принца Гаррі та Меган Маркл про їх небажання виконувати королівські обов'язки щоб уберегти своїх дітей від цього вантажу і підвищеної уваги, вони не стали перешкоджати тому, що король Чарльз III наділив їх королівським титулом та вніс в лінію престолонаслідування. Про це стало відомо днями - інформацію підтвердив офіційний представник герцогів Сассекських, повідомляє DailyMail.

Згідно з даними офіційного сайту британської королівської родини Арчі (2019 р.н.) та Лілібет (2021 р. н.) Маунтбеттен-Віндзор відтепер будуть зватися принц Арчі Сассекський і принцеса Лілібет Сассекська відповідно. Діти принца Гаррі займають шосту і сьому позиції в порядку престолонаслідування.

До смерті Єлизавети II Арчі і Лілібет могли претендувати лише на титули "лорда" і "леді", як і діти будь-якого іншого герцога. Арчі також міг отримати "титул ґречності", наприклад, графа Дамбартона - шотландський титул, який зараз носить герцог Сассекський.

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Титули принца і принцеси були неможливі для дітей Меган Маркл і принца Гаррі за життя Єлизавети II, так як фактично вони не належали до прямої лінії успадкування престолу. Сходження Чарльза III на британський престол змінило цю картину. Той факт, що діти герцогів Сассекських тепер офіційно визнані королівськими спадкоємцями, сигналізує про прихильність монарха до свого бунтівного сина навіть після його скандальних інтерв'ю та мемуарів.

Відзначимо, раніше Королівський експерт заявив, що Меган Маркл була "здивована і розчарована" тим, що у принца Гаррі "було дуже мало грошей". Обговорюючи помилкові уявлення герцогині про королівську сім'ю, автор книги "Помста: Меган, Гаррі і війна між Віндзорами", назвав колишню актрису "схибленою на грошах".

Також стало відомо, що від коронації Чарльза III масово відмовляються знаменитості - кращі британські артисти не бажають виступати на урочистому заході з різних причин.

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