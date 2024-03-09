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"Велика плата": Даша Астаф'єва здивувала зізнанням про свою залежність

Олена Кюпелі
9 березня 2024, 17:14
Українська красуня розповіла про проблеми, які відбувалися з нею раніше.
Даша Астаф'єва зробила несподіване зізнання
Даша Астаф'єва зробила несподіване зізнання / Колаж Главред, фото Instagram/ da_astafieva

Співачка та волонтерка Даша Астаф'єва (колись учасниця герлз-бенду "NikitA") поділилася тим, що мала серйозну залежність. Про це вона розповіла в інтерв'ю ведучій Еммі Антонюк.

За словами Астаф'євої, у моменти, коли вона зникала з радарів українського шоубізнесу, то йшлося про її залежність.

"Якщо озирнутися на мою творчість, то коли я зникала з радарів, то це були часи моєї залежності. Коли я приходила до психоаналітика лікувала "метеозалежність" два роки. Тому що не могла сказати, що я спробувала якісь речовини і мені здається, це найкайфовіше" в житті. Але після цього кайфу ти можеш замислитися, скільки тисяч моментів тобі потрібно заплатити, щоб прийти в нормальний психічний стан", - ділиться Астаф'єва.

Вона також додала, що залежність - це велика плата. "Від похмілля - один день, а від чогось іншого - тижні. І це велика плата", - розповіла вона.

Нагадаємо, раніше Астаф'єва розповіла, що в шкільні роки не сприймала себе і свою зовнішність - мовляв, була дуже маленькою, худенькою і з короткою стрижкою, а ось її однокласниці були вже з більш жіночими формами.

Раніше Астаф'єва розкритикувала тих, хто мовчить про війну в Україні. За її словами, не можна замовчувати війну в соціальних мережах, а говорити про війну - обов'язок кожного.

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Даша Астафьева новини шоу бізнесу
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