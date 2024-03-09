"Велика плата": Даша Астаф'єва здивувала зізнанням про свою залежність

Співачка та волонтерка Даша Астаф'єва (колись учасниця герлз-бенду "NikitA") поділилася тим, що мала серйозну залежність. Про це вона розповіла в інтерв'ю ведучій Еммі Антонюк.
За словами Астаф'євої, у моменти, коли вона зникала з радарів українського шоубізнесу, то йшлося про її залежність.
"Якщо озирнутися на мою творчість, то коли я зникала з радарів, то це були часи моєї залежності. Коли я приходила до психоаналітика лікувала "метеозалежність" два роки. Тому що не могла сказати, що я спробувала якісь речовини і мені здається, це найкайфовіше" в житті. Але після цього кайфу ти можеш замислитися, скільки тисяч моментів тобі потрібно заплатити, щоб прийти в нормальний психічний стан", - ділиться Астаф'єва.
Вона також додала, що залежність - це велика плата. "Від похмілля - один день, а від чогось іншого - тижні. І це велика плата", - розповіла вона.
Нагадаємо, раніше Астаф'єва розповіла, що в шкільні роки не сприймала себе і свою зовнішність - мовляв, була дуже маленькою, худенькою і з короткою стрижкою, а ось її однокласниці були вже з більш жіночими формами.
Раніше Астаф'єва розкритикувала тих, хто мовчить про війну в Україні. За її словами, не можна замовчувати війну в соціальних мережах, а говорити про війну - обов'язок кожного.
Вас також може зацікавити:
- "Замовчування війни - злочин": Астаф'єва розкритикувала тих, хто мовчить про війну
- "Відняло шматок повноцінного життя": Астаф'єва розповіла про проблеми зі здоров'ям
- Чи повернеться до кар'єри співачки: Даша Астаф'єва поділилася думкою з фанатами