Блогерка Воронова поскаржилася, що не може через дітей сидіти під арештом

Жінка назвала смертною карою свій домашній арешт, тому що тепер вона "не може пройти в бомбосховище".

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Інна Воронова поскаржилася на домашній арешт / Колаж: Главред, фото: instagram.com/voronova.official

Блогерка Інна Воронова, яка знімала роботу ППО, опинилася через це під домашнім арештом. Жінка погодилася на такий запобіжний захід, а тепер висловлює своє невдоволення і прикривається дітьми. Відео з її заявою вже розлетілося в Мережі.

Воронова записала відео зі своєї машини і сказала, що цей домашній арешт не дає їй можливості втекти з дітьми в бомбосховище під час повітряної тривоги.

При цьому блогерка і опинилася під домашнім арештом не через те, що бігла в притулок, а через зйомки роботи ППО вже після оголошення тривоги.

відео дня

"Я зі своїми дітьми не маю можливості йти в бомбосховище. Покарання за мою неуважність є смертна кара моя і моїх дітей?"- сказала Воронова.

Дивіться відео із заявою блогерки:

Інна Воронова поскаржилася на домашній арешт / фото: скріншот

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Інна Воронова, дружина Київського наркодилера Юрія Чернецького, на заставу якому вона намагалася зібрати грошей в мережі, а пізніше потрапила в скандал, знімаючи роботу українського ППО, опинилася під пильною увагою спеціальних служб України.

Раніше також Воронова дала клич в Instagram, щоб зібрати для свого чоловіка 4 мільйони гривень і його випустили під заставу.

"Не маю права мовчати. І хочу почати з того, що якби було правдою те, про що пишуть, у нас було б море грошей, і я б в перший день (ви знаєте, як я люблю Юру) його б викупила", - заявила Воронова в сторіз.

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