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Блогер Машуковський вперше показав свого бойфренда

Анна Підгорна
19 червня 2023, 14:33 оновлено 19 червня, 14:33
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Не приховуючи своїх почуттів, Олег Машуковський показав себе в обіймах загадкового обранця.
Олег Машуковський з бойфрендом
Олег Машуковський показав бойфренда / колаж: Главред, фото: instagram.com/mashukovsky

Популярний український блогер Олег Машуковський завжди був чесний з шанувальниками в плані своєї сексуальної орієнтації, проте своє особисте життя він ревно оберігав від сторонніх очей.

Зараз, коли в усьому світі проходить Місяць прайду, Машуковський зважився показати свого обранця. На сторінці блогера в Instagram з'явилися знімки, на яких він ніжно обіймає бойфренда.

"Тепер офіційно, так, ми разом. Буду радий, якщо станете друзями з моєю рідною людиною", - підписав знімки він. Втім, в подробиці своїх відносин Машуковський присвячувати знову не став - достеменно невідомо, як довго закохані разом.

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Обранець блогера - візажист, який займається макіяжем, різними видами ламінування вій і корекції брів.

У коментарях Олега Машуковського та його бойфренда вітають з таким важливим кроком відомі особистості - Анна Трінчер, Раміна Есхакзай, Злата Огнєвіч, Андрій Джеджула та ін. Не обійшлося і без образ, які, на щастя, закохані пропустили повз вуха, адже впевнені, що щаслива і вільна Україна вище всяких забобонів.

Олег Машуковський з бойфрендом
Олег Машуковський показав бойфренда / instagram.com/mashukovsky

Раніше українська співачка Камалія розкрила подробиці її розставання з пакистанським мільйонером Мохаммадом Захуром, з яким перебувала у відносинах 20 років.

Також нова обраниця українського шоумена Володимира Остапчука, 22-річна журналістка Катерина Полтавська, спровокувала чутки про свою вагітність від ведучого.

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