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Близька подруга Мадонни розповіла, як зараз себе почуває співачка

Анна Підгорна
6 липня 2023, 03:20
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Акторка Розі О'Доннелл поділилася з шанувальниками Мадж новою інформацією.
Мадонна
Розі О'Доннелл розповіла, як Мадонна почувається зараз / колаж: Главред, фото: instagram.com/madonna

64-річна поп-ікона Мадонна в кінці червня не на жарт злякала шанувальників - після того, як її знайшли без свідомості у неї вдома, співачка потрапила в реанімацію. Коли її стан стабілізувався, лікарі поставили діагноз - гостра бактеріальна інфекція.

У зв'язку зі станом здоров'я співачки, її світове турне відкладено на невизначений термін. Більше даних про долю Мадонни представники не дають, тому інформацію стурбованим фанатам поп-діви доводиться збирати по крихтах.

Так, днями близька подруга артистки, акторка Розі О'Доннелл на своїй сторінці в Instagram опублікувала кадр з фільму "Їх власна ліга", зі зйомок якого і почалася їхня дружба в 1992 році.

відео дня

У коментарях під знімком О'Доннелл попросили розповісти, як зірка себе почуває зараз. "Вона одужує вдома - вона насправді дуже сильна", - заспокоїла акторка.

Мадонна, Розі О'доннелл
Розі О'Доннелл розповіла, як Мадонна почувається зараз / instagram.com/rosie

Нагадаємо, раніше популярна у всьому світі співачка Мадонна відклала своє майбутнє світове турне після того, як королева поп-музики захворіла і була змушена провести кілька днів в реанімації.

Раніше також співачка назвала головні правила свого будинку, в якому виростила чотирьох дітей.

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