Білик показала сина-красеня і звернулася по допомогу

Ірина Білик рідко ділиться фотографіями свого молодшого сина.

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Ірина Білик просить поради у своїх підписників / Колаж Главред, фото Instagram/bilyk_iryna bilyk_iryna

Українська співачка Ірина Білик поділилася рідкісним фото свого сина Табріза, а також звернулася за порадою до своїх підписників.

Відповідним фото вона похвалилася в Instagram. На зображенні видно хлопчика зі сколоченим волоссям. Фото було зроблено, ймовірно, на пляжі. Зокрема, усміхнений Табріз мило позував перед об'єктивом фотокамери і демонстрував свою густу мокру шевелюру.

За словами самої співачки, у її сина неслухняне волосся. "Друзі, потрібна ваша порада! Який дитячий шампунь краще підходить для неслухняного волосся? Поділіться своїми знахідками!" - звернулася співачка до своїх фоловерів.

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Хто така Ірина Білик? Ірина Білик - українська співачка, композиторка та поет-пісняр. Народна артистка України (2008). Через високу популярність (особливо в 90-ті), любов до перевтілень і величезний вплив на формування української популярної музики Білик називають "українською Мадонною". Співачка випустила 12 студійних альбомів і 48 синглів. Найпопулярніші треки: "Так просто", "Ми будемо разом", "Горобина червона", "Любов. Отрута" тощо.

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Нагадаємо, раніше під час нещодавнього інтерв'ю співачки Ірини Білик для "Нашого радіо", у неї запитали, з ким інтимне життя в неї було кращим - з Дмитром Коляденком чи з Дмитром Дікусаром. Ірина не стала скромничати і відповіла абсолютно відверто - обидва чоловіки в ліжку були для неї вищими від усяких похвал, і близькість із ними навіює на неї приємні спогади.

Раніше Білик зізналася, що вирішила прийняти обручку і залицяння чоловіка, але почала пара з малого - з побачень. Співачка також розповіла, що нового нареченого звати Микола, він родом із Тернополя. Там у рішучого залицяльника власна перукарня.

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