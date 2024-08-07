Білик показала сина-красеня і звернулася по допомогу

Українська співачка Ірина Білик поділилася рідкісним фото свого сина Табріза, а також звернулася за порадою до своїх підписників.
Відповідним фото вона похвалилася в Instagram. На зображенні видно хлопчика зі сколоченим волоссям. Фото було зроблено, ймовірно, на пляжі. Зокрема, усміхнений Табріз мило позував перед об'єктивом фотокамери і демонстрував свою густу мокру шевелюру.
За словами самої співачки, у її сина неслухняне волосся. "Друзі, потрібна ваша порада! Який дитячий шампунь краще підходить для неслухняного волосся? Поділіться своїми знахідками!" - звернулася співачка до своїх фоловерів.
Хто така Ірина Білик?
Ірина Білик - українська співачка, композиторка та поет-пісняр. Народна артистка України (2008). Через високу популярність (особливо в 90-ті), любов до перевтілень і величезний вплив на формування української популярної музики Білик називають "українською Мадонною". Співачка випустила 12 студійних альбомів і 48 синглів. Найпопулярніші треки: "Так просто", "Ми будемо разом", "Горобина червона", "Любов. Отрута" тощо.
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Нагадаємо, раніше під час нещодавнього інтерв'ю співачки Ірини Білик для "Нашого радіо", у неї запитали, з ким інтимне життя в неї було кращим - з Дмитром Коляденком чи з Дмитром Дікусаром. Ірина не стала скромничати і відповіла абсолютно відверто - обидва чоловіки в ліжку були для неї вищими від усяких похвал, і близькість із ними навіює на неї приємні спогади.
Раніше Білик зізналася, що вирішила прийняти обручку і залицяння чоловіка, але почала пара з малого - з побачень. Співачка також розповіла, що нового нареченого звати Микола, він родом із Тернополя. Там у рішучого залицяльника власна перукарня.
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