Лоліту Мілявську так і не пробачили через голу вечірку блогерки Івлєєвої.

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Лоліта Мілявська більше не зірка / Колаж Главред, фото Instagram/lolitamilavskaya

Путіністка Лоліта Мілявська, яка після "голої" вечірки Івлєєвої так і не змогла реабілітуватися в терористичній РФ, тепер живе життям звичайної російської пенсіонерки і має такий самий вигляд.

Зокрема, за інформацією пропагандистських ЗМІ, Мілявська поділилася новиною про те, що вона повернулася з Болгарії, куди вивезла свою особливу доньку і маму. Сама зрадниця України розповіла, що везла з Болгарії в Росію побутову хімію і відро для помию. Мабуть, у Росії справи навіть із такими речами йдуть туго.

"Лінь по Москві шастати шукати", - поділилася Мілявська.

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Лоліта та її шия / Скришот

РосЗМІ пишуть, що Мілявська "позбулася гламурного лиску", а також відразу ж постаріла, зважаючи на відсутність процедур краси.

У Мілявської видно зморшки, а також старою і зморщеною виглядає її шия. Очевидно, що тепер у путіністки немає грошей дивитися за собою, як вона це робила раніше.

Хто така Лоліта Мілявська Лоліта Мілявська - естрадна співачка, акторка, телеведуча, режисерка і продюсерка українського походження, яка у військовому нападі РФ на Україну підтримала країну-терориста Росію.

Нагадаємо, раніше Лоліта Мілявська програла суд і тепер повинна буде виплатити 3 мільйони рублів.

А також раніше росіяни влаштували бойкот Лоліті і перестали купувати квитки на її концерти, виявилося, нікому вона не потрібна.

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