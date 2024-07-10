"Нескінченне пекло": Максим Галкін вибісив росіян постом про Охматдит

Максим Галкін не боїться говорити про всі звірства, які творить Росія в Україні.

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Максим Галкін повідомив про трагедію в Охмадиті/ колаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/

Російський гуморист Максим Галкін, який публічно засудив терористичне вторгнення РФ в Україну і виїхав з країни-окупанта жити до Ізраїлю, відреагував на кошмарну терористичну атаку росіян на дитячу лікарню Охматдит.

На своїй сторінці в Instagram, артист написав про трагедію, яку скоїли російські терористи.

Один із жахливих фотодоказів сьогоднішнього (8 липня - прим. ред.) дня - лікарі продовжують робити операцію на відкритому серці дитини прямо під час ракетної атаки РФ. Станом на цей момент після масованої атаки України 37 загиблих, серед них троє дітей, 170 поранених, з них 13 дітей. Це якесь пекло, якому немає кінця", - написав він.

відео дня

Артист, судячи з усього, знає, яка реакція буде у росіян і цілеспрямовано закрив коментарі під постом.

Хто такий Максим Галкін Максим Олександрович Галкін - російський та ізраїльський артист естради, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.

У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом із дружиною і дітьми виїхав із РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії заніс Галкіна до списку фізичних осіб - "іноземних агентів".

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Зазначимо, син Максима Галкіна та Алли Пугачової не перестає дивувати своїмиздібностями, нещодавно він похвалився змодельованою з гральних карт складною фігурою.

А також Максим Галкін показав архівні кадри програми "Лучше всех!", ведучим якої він був на російському "Первом канале" і подякував команді, яка тоді з ним працювала.

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