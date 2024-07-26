Вагітна дружина Остапчука назвала його найголовнішу травму

Чергова дружина українського шоумена Володимира Остапчука Катерина Полтавська розповіла про найголовнішу травму свого чоловіка.
Як написала вона на своїй сторінці в Instagram, тема дітей для Остапчука - найголовніша травма після розлучення. "Він спілкується з малими, але вони з першою дружиною домовилися, що він не публікує це". - пише вона.
За словами Полтавської, якби в Остапчука була можливість, вони б проводили час із дітьми тиждень через тиждень.
Хто такий Володимир Остапчук
Володимир Остапчук - український ведучий, який прославився не тільки своєю професійною діяльністю, а й романтичними історіями. Від першого шлюбу з Оленою Войченко Остапчук має двох дітей: доньку Емілія та сина Еван-Олександр. 2020 року Остапчук одружився вдруге, з Христиною Горняк, але вже за рік розлучився.
Пізніше він став жити з молодою українською журналісткою Катериною Полтавською.
У мережі раз у раз спливають деталі особистого життя Остапчука і скандали, пов'язані з його колишніми і справжніми.
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Нагадаємо, раніше дружина Володимира Остапчука Катерина Полтавська зізналася, чи не боїться, що ведучий її кине так само, як своїх двох попередніх дружин.
Раніше також Катерина Полтавська розкрила деталі про спілкування з дітьми Остапчука від попереднього шлюбу. Вона пояснила, що діти проживають у Канаді, тому наразі вони не спілкуються.
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