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Вагітна дружина Остапчука назвала його найголовнішу травму

Олена Кюпелі
26 липня 2024, 00:52
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Тема дітей для Остапчука - найголовніша травма після розлучення.
Володимир Остапчук, Катерина Полтавська
Володимир Остапчук і Катерина Полтавська стануть батьками/ колаж: Главред, фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Чергова дружина українського шоумена Володимира Остапчука Катерина Полтавська розповіла про найголовнішу травму свого чоловіка.

Як написала вона на своїй сторінці в Instagram, тема дітей для Остапчука - найголовніша травма після розлучення. "Він спілкується з малими, але вони з першою дружиною домовилися, що він не публікує це". - пише вона.

За словами Полтавської, якби в Остапчука була можливість, вони б проводили час із дітьми тиждень через тиждень.

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Катерина Полтавська розповіла про травму Остапчука
Катерина Полтавська розповіла про травму Остапчука / Скриншот Instagram/poka.tya

Хто такий Володимир Остапчук

Володимир Остапчук - український ведучий, який прославився не тільки своєю професійною діяльністю, а й романтичними історіями. Від першого шлюбу з Оленою Войченко Остапчук має двох дітей: доньку Емілія та сина Еван-Олександр. 2020 року Остапчук одружився вдруге, з Христиною Горняк, але вже за рік розлучився.

Пізніше він став жити з молодою українською журналісткою Катериною Полтавською.

У мережі раз у раз спливають деталі особистого життя Остапчука і скандали, пов'язані з його колишніми і справжніми.

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Нагадаємо, раніше дружина Володимира Остапчука Катерина Полтавська зізналася, чи не боїться, що ведучий її кине так само, як своїх двох попередніх дружин.

Раніше також Катерина Полтавська розкрила деталі про спілкування з дітьми Остапчука від попереднього шлюбу. Вона пояснила, що діти проживають у Канаді, тому наразі вони не спілкуються.

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