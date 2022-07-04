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Бен Стіллер пояснив, що його зворушило найсильніше в понівеченій війною Україні

4 липня 2022, 20:41

Відомий голлівудський артист і посол доброї волі ООН Бен Стіллер каже, що отримав дуже сильні враження від свого візиту в Україну.

Бен Стіллер, прапор
Бен Стіллер пояснив, що його зворушило найсильніше в понівеченій війною Україні / колаж фото ТСН та УНІАН

Легендарний американський актор-комік і режисер Бен Стіллер в ексклюзивному інтерв'ю ТСН розповів про найсильніше враження від свого недавнього візиту в охоплену війною з Росією Україну.

Артиста і посла доброї волі ООН найсильніше його шокували руйнування, до яких призвели обстріли окупантів та історії простих українців. Зокрема, Стіллеру особливо запам'яталася розповідь українки, якій з 10-річними близнюками довелося вночі бігти в безпечне місце.

"Вони навіть не знали, коли зможуть вийти на вулицю. І ось цей терор, навмисно спрямований на цивільних – це просто огидно. Інший молодий чоловік розповів, що це був як фільм жахів – ніхто не знав, куди бігти. Живі розмови з постраждалими дають розуміння, що саме відбувалося і як. Світ повинен про це знати, щоб допомогти зупинити. Найперший мій посил - ми не маємо права забувати про біженців", - заявив артист.

Також Стіллера вкрай шокувала моторошна історія про жінку з Харкова.

"Їй роздробило ногу, перехожі допомогли їй дістатися до лікарні. А потім, через кілька днів, лікарню теж розбомбили", - підсумував артист.

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Нагадаємо, легендарний американський актор і колишній губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер публічно розкритикував владу Європи за те, що ті продовжують співпрацювати з країною-агресором, Росією.

Також раніше повідомлялося про те, що Арнольд Шварценеггер отримав вишиванку у подарунок від українця Владислава Кабанця.

Пізніше легендарний боксер - Майк Тайсон підтримав Україну. "Залізний Майк" був такий люб'язний, що записав коротке відеозвернення до всіх українців зі словами підтримки.

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Автор: Єгор Бунін
Бен Стіллер новини шоу бізнесу
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