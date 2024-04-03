Астаф'єва набрала 10 кілограмів і показала, що робить із ними

Артистка і співачка Даша Астаф'єва поділилася своїм комплексом вправ.

https://glavred.net/stars/astafeva-nabrala-10-kilogramm-i-pokazala-chto-delaet-s-nimi-10555139.html Посилання скопійоване

Даша Астаф'єва набрала кілограми / Колаж Главред, фото Instagram/da_astafiev

Співачка і волонтерка Даша Астаф'єва (колись учасниця герлз-бенду "NikitA") зробила несподіване зізнання, що стосується її ваги.

На своїй сторінці в Instagram, артистка повідомила, що набрала 10 кілограмів ваги. Крім того, вона показала, як працює над собою і своїм тілом. Крім того, співачка закликала худнути разом із нею.

Хто така Даша Астаф'єва? Дар'я (Даша) Вікторівна Астаф'єва - українська модель, співачка, акторка, телеведуча та волонтерка. Солістка гурту NikitA (2008-2017), повідомляє "Вікіпедія". відео дня

"Якщо ви теж щик щак щок 10 кг.... Робіть так через день і спина боліти не буде. Приєднуйтесь до мого складного, але цікавого шляху. Я вас ще раз запрошую, але обіцяю, цього разу має допомогти! Думаєте спрацює?", - закликає фоловерів Астаф'єва.

Даша Астаф'єва показала комплекс вправ, які не можна назвати легкими. Тим часом користувачі зазначили, що артистка і так має чудовий вигляд.

Нагадаємо, раніше Астаф'єва розповіла, що в шкільні роки не сприймала себе і свою зовнішність - мовляв, була дуже маленькою, худенькою і з короткою стрижкою, а ось її однокласниці були вже з більш жіночими формами.

Раніше Астаф'єва розкритикувала тих, хто мовчить про війну в Україні. За її словами, не можна замовчувати війну в соціальних мережах, а говорити про війну - обов'язок кожного.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред