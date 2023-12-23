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Ассія Ахат похвалилася ідеальними формами біля ялинки

Олена Кюпелі
23 грудня 2023, 14:38
Відома скрипалька Ассія Ахат відмінно виглядає для свого віку.
Ассія Ахат похвалилася фігурою
Ассія Ахат похвалилася фігурою / Колаж Главред, фото Instagram / ahhattassia

Українська скрипалька і співачка Ассія Ахат поділилася красивими фото поруч з вбраною ялинкою.

Вона здалася в цікавому луці, який обтягнув її фігуру, а також засвітила плоский живіт. Відповідним фото вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Новорічні свята вже зовсім близько! Не забувайте відволікатися, дозвольте собі відпочити, набратися позитиву і віри в краще. Проте, свята створені саме для цього", - написала вона.

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На фото - Ассія Ахат біля ялинки:

Відзначимо, раніше українська скрипалька і співачка Ассія Ахат заінтригувала фанатів новиною про поповнення в родині. На своїй сторінці в Instagram Ахат показала чарівного малюка. Ним виявився щеня породи мальтіпу. "У нашій родині поповнення! Кажуть, щеня - це як дитина. Ну, я можу підтвердити, що це правда! Попрощайтеся з безперервними марафонами Netflix і привітайте цілодобовий моніторинг цуценят", - ділиться своїм щастям скрипалька.

Раніше також Ассія Ахат (Інеса Данилова) продемонструвала струнку фігуру. На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася знімком, на якому зображена під час прогулянки по Дніпру. Знаменитість була одягнена в білий купальник і джинсові шорти, вона тримала в руках свою собаку.

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Ассія Ахат новини шоу бізнесу
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