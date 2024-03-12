Андрієнко розповів, як досвідчений путініст принижував Руслану Писанку в Москві

Український актор Віктор Андрієнко, який багато років грав із нині покійною Русланою Писанкою на одній сцені, розповів про її категоричний і принциповий характер.

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Віктор Андрієнко, Руслан Писанка, Станіслав Садальський / колаж Главред, фото УНІАН

Легендарний український актор-комік і режисер Віктор Андрієнко, який багато років грав із нині покійною Русланою Писанкою в одних театральних проєктах, розповів про її категоричний і принциповий характер. Одного разу вона навіть змусила колегу-путініста з країни-агресора РФ Станіслава Садальського, стати перед нею на коліна. Про таке Андрієнко розповів в інтерв'ю проєкту "Наодинці".

Актор поділився, що за життя його подруга мала так багато роботи, що могла дозволити собі обирати лише ту, яка їй справді подобалася. Однак, якщо зірку хоч раз підвели, образили чи розчарували, вона сміливо йшла на конфлікт

"Вона обирала. Коли Садальський її принизив свого часу, коли вона працювала в його виставі в Москві, вона встала, відповіла йому так, що він не знав, куди себе подіти, розвернулася і поїхала збирати в Київ речі. Поки він не прибіг і на колінах просив у неї вибачення", - розповів Андрієнко.

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Хто такий Віктор Андрієнко Віктор Андрієнко - український комедійний актор, каскадер, телеведучий, сценарист, режисер, продюсер. Заслужений артист України. Артист закінчив Київський театральний інститут імені Карпенка-Карого 1980 року, після чого почав працювати в кіно: спочатку як каскадер, потім як актор. Андрієнко став популярним після появи на телеекранах проєктів "Велика різниця" і "Шоу довгоносиків". Зараз актор багато знімається, бере участь у телешоу, є продюсером і режисером.

Смерть Руслани Писанки

Русланка Писанка померла 19 липня, в одній із німецьких клінік. Артистці діагностували онкологію.

Пізніше стало відомо, що приховувала Руслана Писанка перед смертю - останнім часом на долю актриси і телеведучої випало чимало випробувань, які вона приховувала від фанатів.

На згадку про колегу раритетне фото з нею, зроблене 25 років тому, показав Андрій Данилко - на знімку молоді артисти позують, обійнявшись.

Також стало відомо, що тіло акторки було кремовано там же, в Німеччині.

21 серпня, в одному з київських храмів, у Спасо-Преображенському соборі, актрису проводили в останню путь.

Спершу її прах спочивав у крипті цього храму. Але потім її вдівець Ігор Ісаков заявив, що перепоховав його, і тепер акторка спочила разом зі своєю сім'єю, мамою, батьком і братом, - на Берковецькому кладовищі Києва.

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