Андрій Макаревич розповів, за що Путін ненавидить Україну: "Боюся, це тільки початок"

Андрій Макаревич розповів, за що Путін ненавидить Україну / Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Лідер групи Машина часу Андрій Макаревич знову виступив з "промовою", в якій засудив ненависть Путіна до України.

Музикант порівняв це руйнівне почуття лідера рф з ненавистю Гітлера до євреїв. Причина обох цих явищ приводить Макаревича в глибоку задуму.

"Я просто намагаюся зрозуміти. Можете вважати мене ідіотом. Гітлер ненавидів євреїв. Причина невідома. Ненависть була ірраціональна і настільки сильна, що він влаштував Голокост. За що Путін так ненавидить Україну? За те, що там справжні вибори? За те, що вона хоче бути вільною і не хоче в совок? І ця ненависть змушує його бомбити прекрасні міста і вбивати мирних жителів? Навіщо??" - роздумувати музикант.

Потім йому здалося, що він знайшов відповідь на питання "навіщо" - Макаревич припустив, що Путін хоче розпалити Третю світову війну.

Однак лідер Машини часу впевнений, що про перемогу Росії не варто і мріяти: "Він правда хоче Третю світову? І всерйоз думає її виграти? Росія вже багато виграла за два місяці. Боюся, це тільки початок".

/ facebook.com/makarevichav

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Раніше лідер групи Машина часу Макаревич Андрій Макаревич запевнив, що якщо президент РФ Володимир Путін "натисне ядерну кнопку", то весь світ "зітре з лиця землі Росію". Причому, за його словами, це буде зроблено з полегшенням.

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