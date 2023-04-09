Анатолій Анатоліч зізнався, скільки витрачає грошей на місяць на сім'ю

Відомий шоумен Анатолій Анатоліч розповів про свої фінансові втрати під час війни і про те, скільки грошей йому коштує забезпечити сім'ю.

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Анатолій Анатоліч / Колаж фото УНІАН та Instagram

Відомий український шоумен, блогер, світський лев Анатолій Анатоліч розповів, що з початком гарячої фази україно-російської війни помітно втратив в доходах.

"Багато хто, хто думає, що я заздалегідь собі спланував виїзд за кордон, адже у мене троє дітей, але, я думаю, всі розуміють, що троє дітей — це фантастично дорого. Це не втричі, а вп'ятеро дорожче. Я позбувся всіх заробітків, всіх великих контрактів. Щось відбувається, рухається, але набагато менше, ніж було до війни. У мене немає роботи на телебаченні і, хоча я отримував білу зарплату, яку не можна назвати фантастичною, але мені подобалася моя робота. Через це я дуже переживаю, боюся, а тому не розслабляюся. Зараз я виходжу десь в нуль. Є якісь інтеграції, але якщо порівнювати з 2021 — це десь 20% від того, що я заробляв раніше. Фінансово я багато втратив. Мені непросто, але я до цього спокійно ставлюся. Мені вистачає, щоб діти ходили в хорошу школу, їли нормальну їжу і щоб я міг їх возити", — говорить він.

За словами Анатоліча, загалом вони з дружиною витрачають на утримання дітей трохи більше 100 тисяч гривень на місяць.

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"Це наш хитрий план - зараз ми платимо, щоб потім вони з Болонським дипломом могли безкоштовно вчитися, наприклад, в Парижі. Це інвестиція. Так як у нас троє дітей, то в місяць ми витрачаємо більше 100 тисяч гривень. Велика частка цих грошей йде на школу, проїзд, їжу, підгузники. Зараз все дуже дороге. Хтось скаже: "нічого собі!". Це без подорожей - зараз ніхто не хоче подорожувати, діти відмовляються кудись їхати, хочуть бути вдома. Це кайф. До речі, ти знаєш, скільки коштує прогодувати 60-кілограмову собаку? Це дешевше, ніж дитина, але у мене є дві собаки та кішка. Тільки на собак йде 10 тисяч гривень мінімум", - підсумував шоумен.

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Нагадаємо, раніше співачка і телеведуча Регіна Тодоренко (уродженка Одеси) в черговий раз збентежила громадськість вчинком ‒ крім того, що вона продовжує мовчати про війну, яку Росія розв'язала проти України.

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До того українська модель, ведуча та волонтерка Катя Осадча розповіла, хто порадив Ані Лорак мовчати про війну в Україні заради збереження кар'єри в РФ.

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