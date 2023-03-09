"Це були сльози": Анатоліч спробував переконати українців у патріотизмі Лободи

Український телеведучий Анатолій Анатоліч розповів про свою телефонну розмову з подругою, відомою співачкою Світланою Лободою.

Світлана Лобода та Анатолій Анатоліч / Колаж фото УНІАН

Відомий український телеведучий, світський лев і блогер Анатолій Анатоліч розповів журналістам проекту каналу 1 + 1 ЖВЛ про свою телефонну розмову зі своєю подругою і кумою, поп-співачкою Світланою Лободою ‒ через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення Росії на Україну.

Анатоліч говорив, що близько години розмовляв з подругою, яка дуже важко переживала повномасштабну війну.

Телеведучий припустив, що в ті дні Лобода в першу чергу дбала про безпеку своїх рідних, а не про свою публічну репутацію в очах українців.

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"У перші дні війни у нас була довга розмова по телефону. Це був другий чи третій день. Ми хвилин 40 розмовляли. Це були сльози. Вона, наскільки я розумію, в той момент займалася тим, щоб убезпечити свою сім'ю. І тільки тоді вона змогла заявити про свою позицію відкрито", –розповів Анатоліч.

Але на цьому телеведучий не зупинився і прямо сказав ‒ українці несправедливо засуджують Лободу. Мовляв, в її чіткій проукраїнській позиції він упевнений все стовідсотково.

Санкції проти російських артистів

Нагадаємо, раніше, у жовтні 2022 року президент України Володимир Зеленський ввів своїм указом у дію санкції РНБО проти артистів, які підтримали війну проти України або мовчали про це.

Під санкції тоді потрапили: Ані Лорак, Регіна Тодоренко, Таїсія Повалій, Анна Сєдокова, Сніжана Єгорова, Оксана Марченко, Олександр Сєров, Лев Лещенко, Микола Басков, Стас Михайлов, Олег Газманов, Гарік Харламов, Ольга Бузова, Іван Охлобистін, Михайло Боярський, Сергій Безруков, Володимир Машков, Михайло Пореченков, Марат Башаров, Надія Бабкіна, Станіслав Костюшкін, Тіна Канделакі та інші.

Володимир Зеленський на офіційному рівні підтримав петицію з проханням ввести заборону на роботу російським артистам в Україні

"Відповідно до статті 40 Конституції України та статті 23-1 Закону України "Про звернення громадян" мною розглянуто розміщене на веб-сайті "Офіційне інтернет-представництво президента України" — електронну петицію О.С. Клименка "заборонити громадянам Росії здійснювати творчу професійну діяльність в Україні", яку підтримали понад 25 тисяч осіб", — написав президент на своєму сайті.

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