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Анастасія Волочкова зібралася заміж за ловеласа і любителя бабусь Шаляпіна

Анна Підгорна
18 червня 2023, 15:59 оновлено 18 червня, 16:00
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Волочкова знайшла собі кавалера замість одруженого Джигурди. Новий "кращий друг" віддає перевагу жінкам старшого віку.
Анастасія Волочкова, Прохор Шаляпін
Анастасія Волочкова зібралася заміж за Прохора Шаляпіна / колаж: Главред, фото: instagram.com/volochkova_art

Особисте життя Анастасії Волочкової, скандальної балерини-путіністки, впорядкованим не назвеш. Вона часто змінює партнерів, і в кожному бачить любов всього свого життя. На її превеликий жаль, найчастіше Волочковій трапляються альфонси, які дуже швидко від неї тікають.

І хоч сама 47-річна танцівниця все ще переконана, що може дати фору будь-якій молоденькій дівчині, на її несвіжі принади вже стали "злітатися" любителі дам постарше. Наприклад, співак-путініст Прохор Шаляпін, який двічі був одружений з жінками значно старшими за нього.

РосЗМІ повідомляють, що на Дні народження Анни Калашникової, на який Шаляпін і Волочкова прийшли разом, балерина оголосила, що виходить заміж за співака. Першою цю новину вона повідомила іменинниці, за сумісництвом колишній коханці Прохора.

Коментуючи зйомку у весільних нарядах, яка була у неї раніше, балерина заявила: "Це була просто фотосесія, а весілля у нас з Прохором буде пізніше. Відбила у тебе кавалера". Шаляпін при цьому лише посміхався.

Дивіться відео про те, чому Волочкова звинувачує свою маму в невдачах в особистому житті:

Раніше Анастасія Волочкова викликала у глядачів гомеричний регіт під час модного показу - за безглузді рухи балерини на подіумі її прозвали "пораненим коником".

Також Волочкова осоромилася в лікарні - заявилася на прийом в нетверезому вигляді, і стала качати права, чим дуже збентежила лікаря, до якого прийшла на консультацію.

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шоу-бізнес Анастасія Волочкова новини шоу бізнесу
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