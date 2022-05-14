"Аллу Борисівну топтатимуть": Пугачову і Галкіна, які втекли в Ізраїль, вже ненавидять в Росії

Пугачову і Галкіна, які втекли з РФ, вже ненавидять в Росії / instagram.com/maxgalkinru/

Все більше російських артистів висловлює думку щодо війни, яку Путін розв'язав в Україні. Одним з них став Максим Галкін, але дружина шоумена співачка Алла Пугачова все ще мовчить про вторгнення РФ.

Російська журналістка Ксенія Ларіна в YouTube-шоу "И грянул Грэм"заявила, що виступати з протестом для артистів загрожує хвилею хейту.

"Ніяких авторитетів вже немає. Чекаю, що з дня на день будуть топтати Аллу Борисівну, нашу священну корову у високому сенсі слова. Якщо вже Максима Галкіна вони затоптали, вимагають позбавити звань і концертів...", - заявила вона.

Нагадаємо, що шоумен Максим Галкін одним з перших серед російських знаменитостей прокоментував війну в Україні. Через підтримку нашої країни гуморист потрапив до списку заборонених артистів в Росії, його концерти скасовують і хочуть позбавити нагород і звань. Також з Галкіним стали розривати рекламні контракти.

читайте також"Сумна правда життя": Максим Галкін підтримав Андрія ДанилкаЖурналістка Ксенія Собчак висловилася щодо відео Максима Галкіна, в якому він критикує ракетні обстріли України і режим Путіна. Вона вважає, що шоумену вже закритий шлях до Росії.

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