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Alekseev жорстко "проїхався" по Таїсії Повалій після її виступу в Кремлі на 9 травня

13 травня 2022, 03:30

Проти артистки ополчився весь український шоу-бізнес.

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Alekseev розкритикував Таїсію Повалій за її виступ на 9 травня / Колаж

Український співак Alekseev (Микита Алексєєв) розкритикував співачку українського походження Таїсію Повалій за її участь у концерті, присвяченому 9 травня, в рф.

Про це повідомляють росСМИ з посиланням на бесіду артиста з українськими журналістами.

Так, за словами співака, Повалій, яка мовчить про війну в Україні, але продовжує виступати в країні-агресорі, давно не має нічого спільного з нашою країною.

І якщо раніше її мовчання залишало артистці місце "для маневру", то, після її виконання в Кремлі пісні про рушник українською мовою, в українців не залишилося сумнівів, що співачка вибрала сторону ворога і прилучилася до рашистів.

"У ній з української лишились тільки букви, які вона вимовляє",- каже Алексєєв.

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Раніше син Таїсії Повалій, музикант Денис Повалій, відхрестився від матері після її ганебного виступу з українською піснею на 9 травня.

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війна в Україні шоу-бізнес Таїсія Повалій Співак Alekseev новини шоу бізнесу війна Росії та України
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