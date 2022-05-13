Alekseev жорстко "проїхався" по Таїсії Повалій після її виступу в Кремлі на 9 травня

Проти артистки ополчився весь український шоу-бізнес.
Український співак Alekseev (Микита Алексєєв) розкритикував співачку українського походження Таїсію Повалій за її участь у концерті, присвяченому 9 травня, в рф.
Про це повідомляють росСМИ з посиланням на бесіду артиста з українськими журналістами.
Так, за словами співака, Повалій, яка мовчить про війну в Україні, але продовжує виступати в країні-агресорі, давно не має нічого спільного з нашою країною.
І якщо раніше її мовчання залишало артистці місце "для маневру", то, після її виконання в Кремлі пісні про рушник українською мовою, в українців не залишилося сумнівів, що співачка вибрала сторону ворога і прилучилася до рашистів.
"У ній з української лишились тільки букви, які вона вимовляє",- каже Алексєєв.
читайте також"Сумна правда життя": Максим Галкін підтримав Андрія Данилка
Раніше син Таїсії Повалій, музикант Денис Повалій, відхрестився від матері після її ганебного виступу з українською піснею на 9 травня.
Інші новини:
- "Скасувала всі концерти і не збирається вибачаться": представник Лободи озвучив позицію співачки
- Лоліта показала свою тяжкохвору дочку, яку вивезла з Києва, коли вторглася Росія
- Співачка з РФ, якій заборонений в'їзд в Україну заявила, що все одно співатиме українські пісні