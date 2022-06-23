Олександр Пономарьов показав рідкісне фото красеня-сина

Олександр Пономарьов показав, як зараз виглядає його син Олександр / instagram.com/ponomaryovoleksandr

Український співак, Народний артист України Олександр Пономарьов вирішив похвалитися перед фанатам своїм сином - 15-річним Олександром.

Спільне фото він виклав на своїй сторінці в Instagram з підписом: "Нарешті зустрілися! Син вимахав! Слава Богу за все❤️". Де саме відбулася зустріч, артист уточнювати не став. Зараз він разом з іншими артистами дає благодійні концерти по всій Україні.

Олександр Пономарьов-молодший з'явився на світ в 2007 році. Артисту єдиного сина подарувала Вікторія Мартинюк - його друга дружина. Коли хлопчикові було 4 роки, батьки розлучилися.

Пономарьов не часто показує своїх дітей (у нього ще є старша донька Євгенія). На новому знімку він, схоже, сам здивувався, як сильно виріс Саша.

15-річний підліток з тонкими рисами обличчя і буйною копицею кучерявого волосся взяв від зовнішності батьків все найкраще.

Олександр Пономарьов з сином Сашком / instagram.com/ponomaryovoleksandr

Саме таку думку висловлюють шанувальники Пономарьова. Вони відзначають, що Олександр-молодший скоро перевершить батька, і бажають родині артиста благополуччя і миру:

"Красивий юнак, подорослішав, змужнів. Щасливої долі йому. Батькові радості за сина".

"Ого, як виріс! Пора купувати смокінг на весілля. Такого красеня точно скоро заберуть!"

"Який гарний хлопець!❤️"

"Як подорослішав Сашко, красень! татова гордість".

"Саша, ви обоє красунчики, та малий ще красивіший за Вас получився (не думала, що скажу таке колись)".

"Сашка! Оце так подорослішав, змінився. Красунчик!❤️"

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