Актор Сергій Гармаш приєднався до окупантів у захопленому Херсоні / скріншот

Російський актор Сергій Гармаш, який народився в Херсоні, повернувся в тимчасово окуповане місто.

Метою приїзду артиста називають "відновлення роботи" Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша, де він починав свою акторську діяльність, повідомляють Telegram-канали та росЗМІ.

"Не заради піару, а тому, що це його людська позиція", – цитують пропагандистські росЗМІ слова представника актора.

"Приїхав на батьківщину, в Херсон, наш з вами спільний друг і один з улюблених акторів всієї Росії Гармаш Сергій Леонідович. Сказав, що він приєднатися до відновлення роботи нашого театру", – заявив фейковий "голова" військово-цивільної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо.

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