Адель станцювала стриптиз у лондонському гей-клубі

Адель станцювала у пілона в гей-клубі / instagram.com/adele

Британська співачка Адель відвідала лондонський гей-клуб під назвою Heaven.

Там артистка в оточенні друзів дивилася шоу - у клубі проходив конкурс G-A-Y's Porn Idol на кращий танець у пілона. На відео, які з'явилися в соціальних мережах після вечірки Адель, співачка відображена танцюючою на VIP-балконі під пісню It's Raining Men.

Судячи з поведінки артистки, вона була не зовсім тверезою, але, схоже, нітрохи цього не соромилася, а відривалася на повну.

Ролик з пританцьовуючою Адель, яка з усіх сил підспівувала популярному хіту, з'явилося в Twitter на її фан-акаунті.

"Адель проживає своє краще життя",- підписали відео шанувальники.

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Adele living her best life at the Heaven Night Club tonight. pic.twitter.com/fskhGsiDyS — Adele Daily (@adeledailynet) February 11, 2022

Пізніше Адель покинула свій балкончик і спустилася на сцену. На загальний подив і задоволення співачка спершу виконала кілька сексуальних па навколо пілона, а потім поспілкувалася з фанатами.

Now what is Adele doing pole dancing in my favourite gay club? pic.twitter.com/pJXJzA7bJE — Karolis ? (@Karolis_G) February 11, 2022

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Раніше культовий образ зайчика з Playboy повторила відомий фешн-фотограф Соня Плакидюк. Вона знялася в еротичному костюмі, який підкреслив її пишний бюст.

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