66-річна Лариса Доліна шокувала зморшкуватим декольте

Співачці не вдалося приховати помітно постаріле тіло.
Співачка Лариса Доліна, яка не так давно відхрестилася від України, вразила постарілим виглядом.
На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала відео, на якому постала в костюмі з глибоким декольте.
Незважаючи на те, що запис 66-річна співачка робила за допомогою фільтрів, їй не вдалося приховати зморшки на шиї і грудях.
Раніше журналіст і телеведучий Дмитро Гордон виступив з критикою Лариси Доліної, колишньої одеситки, яка вибухнула тирадою про нелюдів-українців, "Російський" Донбас і викорінення фашизму.
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Автор: Сергій Коломієць