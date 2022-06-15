66-річна Лариса Доліна шокувала зморшкуватим декольте / скріншот

Співачка Лариса Доліна, яка не так давно відхрестилася від України, вразила постарілим виглядом.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала відео, на якому постала в костюмі з глибоким декольте.

Незважаючи на те, що запис 66-річна співачка робила за допомогою фільтрів, їй не вдалося приховати зморшки на шиї і грудях.

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Раніше журналіст і телеведучий Дмитро Гордон виступив з критикою Лариси Доліної, колишньої одеситки, яка вибухнула тирадою про нелюдів-українців, "Російський" Донбас і викорінення фашизму.

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