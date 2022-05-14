"50 відтінків бульби": Потап показав "любовну історію" Путіна і Лукашенка

Потап показав "любовну історію" Путіна і Лукашенка / скріншот

Російські і білоруський диктатори Олександр Лукашенко і Володимир Путін все частіше стають героями мемів.

Цього разу над ними на своїй сторінці в Instagram посміявся продюсер і музикант Потап.

Він опублікував відео, в якому показана лавсторі диктаторів.

"50 відтінків бульби", - підписав відео музикант, натякнувши на фільм "50 відтінків сірого".

Зазначимо, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну наш народ не сумує - в мережі з'являється все більше відео, в яких висміюються висловлювання пропагандистів і лідерів країн-агресорів.

Не пройшов повз марення Олександра Лукашенка, погроз пропагандиста Соловйова і оповідань Володимира Путіна ресторатор і кулінар Ектор Хіменес-Браво.

Він опублікував ролик, в якому висміяв їх перли.

Також ми розповідали, що український теле - і радіоведучий Слава Дьомін потролив російського екс-президента РФ Дмитра Медведєва через його фото в трусах від популярного бренду Calvin Klein.

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