"50 відтінків бульби": Потап показав "любовну історію" Путіна і Лукашенка

У мережі з'являється все більше відео, в яких висміюються пропагандисти і лідери країн-агресорів.
Російські і білоруський диктатори Олександр Лукашенко і Володимир Путін все частіше стають героями мемів.
Цього разу над ними на своїй сторінці в Instagram посміявся продюсер і музикант Потап.
Він опублікував відео, в якому показана лавсторі диктаторів.
"50 відтінків бульби", - підписав відео музикант, натякнувши на фільм "50 відтінків сірого".
Зазначимо, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну наш народ не сумує - в мережі з'являється все більше відео, в яких висміюються висловлювання пропагандистів і лідерів країн-агресорів.
Не пройшов повз марення Олександра Лукашенка, погроз пропагандиста Соловйова і оповідань Володимира Путіна ресторатор і кулінар Ектор Хіменес-Браво.
Він опублікував ролик, в якому висміяв їх перли.
Також ми розповідали, що український теле - і радіоведучий Слава Дьомін потролив російського екс-президента РФ Дмитра Медведєва через його фото в трусах від популярного бренду Calvin Klein.
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