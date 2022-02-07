40 років тому: Ольга Сумська показала, як виглядала в 14 років

Ольга Сумська показала себе в 14-річному віці / instagram.com/olgasumska

Народна артистка України, акторка і телеведуча Ольга Сумська поділилася з фанатами серією знімків, на якій їй всього 14 років - у віці знаменитої Роксолани, роль якої і принесла їй всенародну любов та популярність.

У соціальних мережах артистка виклала зимові фото, які були зняті за часів її юності.

На них зображені зимові забави, на зразок катання на ковзанах, годування птахів та білок. У кадр також потрапили мама актриси Анна Іванівна та старша сестра, актриса і телеведуча, Наталія Сумська.

"Мої 14… Запоріжжя…Взимку тато сам заливав каток у дворі біля нашого будинку і ми ганяли на простих,хлопчакових ковзанах …Як я тоді мріяла про фігурні! Моє щасливе дитинство…❤️ Фото - В’ячеслава Сумського, мого тата!" - підписала архівні знімки Ольга Сумська.

На фотографіях ледь вгадується та розкішна актриса, якою Сумська стане трохи пізніше.

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Однак деякі характерні деталі зовнішності актриси залишилися незмінними. Шанувальники відзначають, що навіть в 14-річному віці Ольга Сумська вже мала красу та глибокий, задумливий погляд, які принесли артистці сценічний успіх:

"Краса неземна".

"Наприкінці 90-их, після школи, дивилися з бабусею Роксолану, і тоді я подумала, що це - найкрасивіша з усіх жінок. Минуло багато часу, а моя думка не змінилася ❤️❤️❤️".

"Яка гарна!!! Ви дуже красива як зовні так і внутрішньо!!! ❤️ Справжня українська Діва!"

"От не дарма ви зберегли таку красу і такі бездонні очі. Красуня і тоді і зараз".

"Яка гарна дівчинка!"

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