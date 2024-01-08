39-річна учасниця Холостяка-12 розсекретила стать майбутньої дитини

Вікторія Варлей готується до появи первістка, і вже розповіла, хто у неї народиться.

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Вікторія Варлей розкрила стать майбутнього первістка / колаж: Главред, фото: instagram.com/viktoriavarley

Українська акторка і учасниця 12 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Вікторія Варлей нещодавно поділилася з шанувальниками радісною новиною - вона чекає на дитину. Раніше в неї був досвід невдалої вагітності.

На щастя, зараз мама і майбутній малюк почувають себе добре. Варлей з великим задоволенням ділиться вагітними фото в своєму блозі в Instagram.

Крім того акторка розкрила стать дитини - зовсім скоро вона стане мамою дівчинки. Щаслива артистка опублікувала фотографію в мереживному топі і трусиках, вихваляючись круглим животиком.

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Подруги у всьому підтримують Вікторію. Вони навіть склали про її доньку дотепну приказку:"Тримайте синочків, у Варлей буде дочка".

У коментарях шанувальники відзначають, що здогадувалися, що у артистки з'явиться саме дівчинка, адже жіноча краса і витонченість зірки просто зобов'язана мати продовження.

Вікторія Варлей розкрила стать майбутнього первістка / instagram.com/viktoriavarley

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