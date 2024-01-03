39-річна учасниця Холостяка-12 чекає на дитину: Варлей похвалилася животиком

Акторка на шляху до сімейного щастя подолала багато перешкод, але завжди вірила, що їй судилося стати матусею.

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Вікторія Варлей вагітна первістком / колаж: Главред, фото: instagram.com/viktoriavarley

Українська акторка і учасниця 12 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Вікторія Варлей на початку повномасштабної війни виїхала до США, де зустріла свого майбутнього чоловіка. Пара уклала шлюб у січні 2023 року.

Рік по тому артистка, яка мріяла завести дитину, опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео, на якому позує з вагітним животиком. Вікторія в кадрі буквально сяє від щастя.

"Дякую всім підписникам хто весь цей час не помічав мої +20 кг. Ви найкращі!" - коротко підписала ролик Варлей. З поповненням її та чоловіка привітали шанувальники, друзі та колеги - Наталка Денисенко, Олександра Мудра, Ксенія Горб та ін.

відео дня

Минулої весни Вікторія Варлей поділилася особистою трагедією: кілька років тому їй вдалося завагітніти, проте довелося зробити аборт за медичними показниками. На щастя, на репродуктивне здоров'я акторки операція не вплинула. Тоді ж Вікторія зізналася, що у неї в майбутньому можуть народитися близнюки.

Чи збулося її припущення, а також стать малюка артистка поки тримає в секреті.

Дивіться відео, на якому Вікторія Варлей хвалиться своїм вагітним животиком:

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