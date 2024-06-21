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Сподівається, що помру: онкохвора Шеннен Доерті розповіла про цинічний вчинок колишнього

Олена Кюпелі
21 червня 2024, 11:02
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Шеннен Доерті говорить про цинізм свого колишнього чоловіка.
Шеннен Доерті
Шеннен Доерті звинуватила чоловіка в цинізмі/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Голівудська актриса Шеннен Доерті, яка хворіє багато років на рак, звинуватила свого колишнього чоловіка Курта Ісварієнка в тому, що він навмисно відкладав розлучення, щоб не виплачувати аліменти.

Згідно з документами, отриманими People, зірка "Беверлі-Гіллз, 90210" стверджує, що їй досі не надали фінансову інформацію про фінанси його колишнього, пише Page Six.

Акторка, яка нині бореться з раком четвертої стадії, заявила, що її чоловік цілеспрямовано чекає, поки її стан не погіршиться.

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"Просто неправильно, що Курту дозволяється продовжувати наше розлучення в надії, що я помру до того, як він буде зобов'язаний платити мені. Тим часом, він продовжує жити своїм життям і ухилятися від своїх обов'язків перед своєю вмираючою дружиною понад 11 років", - сказала Доерті.

Хто така Шеннен Доерті

Шеннен Доерті - американська актриса, найвідоміша за ролями Бренди Волш у телесеріалі "Беверлі-Гіллз, 90210" і Прю Голівеллівелл у серіалі "Зачаровані".

За даними Вікіпедії, у березні 2015 року Шеннен поставили діагноз рак молочної залози. Про хворобу Доерті стало відомо 19 серпня того ж року, коли вона подала позов проти свого колишнього менеджера Таннера Мейнстейна, який неправильно оформив її медичне страхування, через що, на її думку, вона не отримала належного лікування та її рак метастазував.

Адвокат 49-річного Ісварієнка спростував звинувачення, заявивши, що він хотів завершити розлучення у вересні 2023 року, коли він запропонував колишній дружині мирову угоду, яку вона відкинула.

"Курт не чекає, поки Шеннен помре", - написала Кетрін Херсема, згідно з документами. "Він хоче кращого для Шеннен і хоче, щоб вони обидва змогли залишити цю справу позаду і рухатися далі", - додала вона.

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Нагадаємо, раніше відома американська актриса Шеннен Доерті розповіла, як побилася із зіркою серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210" Дженні Гарт.

Нагадаємо, раніше Доерті говорила, що зараз використовує звичайний формат лікування і намагається зробити все можливе, щоб воно їй допомагало. Однак, коли

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