37-річна акторка Ешлі Олсен народила первістка

Старша з сестер-близнючок Олсен Ешлі вперше стала мамою. 37-річна світська левиця зберігала вагітність в секреті. До такої скритності її привела оглушлива популярність близнючок Олсен в двохтисячних.
Ешлі Олсен народила свою першу дитину від художника Луї Ейснера, який став її чоловіком у грудні 2022 року. Пара була разом з 2017 року.
За словами інсайдерів у Ешлі та Луї народився хлопчик, якого назвали Отто. Молоді батьки в захваті від появи первістка. Про це повідомляє видання TMZ. Прес-служба Олсен народження Отто поки не коментує.
До зустрічі з чоловіком у Ешлі Олсен було два серйозних романи - з продюсером Меттом Капланом і актором Джастіном Барта. З останнім вона, за чутками, навіть була заручена, але весілля так і не відбулася.
Також у старшої з близнючок Олсен були нетривалі стосунки з актором і співаком Джаредом Лето, ресторатором Скоттом Сартіано і велогонщиком Ленсом Армстронгом.
Раніше в ЗМІ з'явилися новини про те, що Ріанна і ASAP Rocky вдруге стали батьками. Інсайдери навіть розкрили стать малюка №2, і розповіли, на кого з батьків схоже немовля.
Також названа офіційна причина смерті 19-річного онука Роберта Де Ніро Лео, який помер на початку липня. Леандро був єдиним сином старшої доньки актора.
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