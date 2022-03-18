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21 день пекла: Євген Кошовий закликав росіян виходити на вулиці за мир в Україні

18 березня 2022, 04:28

Актор розповів про жахи війни, які переживає мирне населення окупованих "орками" міст.

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Євген Кошовий закликав росіян виходити на вулиці за мир в Україні / instagram.com/evgenii.koshevoi

Український комік і шоумен Євген Кошовий в ефірі YouTube-каналу Популярна політика в черговий раз звернувся до російського народу із закликом зупинити війну.

"Виходьте, кажіть свою думку. Чим більше вас буде, тим менше вас запихатимуть в автозаки. Чим більше народу виходитиме на площі і розповідатиме своєму ж народу, громадянам РФ, які сидять у бляшанці і нічого не бачать... Вони нічого не розуміють, думають, що це все казки. Ні, тут не казки. Тут 21 день пекла. Люди втрачають дітей, діти втрачають батьків. Люди втрачають житло. Мирні квартали зносять з лиця землі. Волновахи немає взагалі. Маріуполя теж скоро не буде. Потрібно це все зупиняти думкою народу, який знаходиться в РФ",- закликав артист.

Щоб не бути голослівним, Кошовий в прямому ефірі розповів, про обстріли гуманітарних конвоїв, і людей, які гинуть від голоду і зневоднення в окупованих російськими військами містах.

Нелюдяність "орків" дивує актора до глибини душі, він не може знайти виправдання їх божевіллю.

"У Чернігові розстріляли людей, які просто стояли за хлібом. Десять загиблих. Це ким треба бути, щоб таке зробити? Люди шукають людей... Їх витягують з-під завалів. Вони залишаються самі... Ми втратили в Маріуполі Драматичний театр. На нього скинули бомбу. Швидше за все це була ФАБ-1000, яка заборонена, на мою думку, скрізь. Розбомбили театр. У бомбосховищі там були люди. Там нічого вже в Маріуполі не залишилося. Просто жесть. Стирають з лиця землі. Гинуть діти. Гине мирне населення", - поділився Кошовий.

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Нагадаємо, в Росії почали забороняти запрошувати на концерти російських зірок, які висловилися проти війни в Україні. Під забороною тепер і деякі українські зірки, які засудили президента РФ Володимира Путіна за кровопролиття в Україні.

Інші новини:

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