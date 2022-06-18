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17-річна донька Полякової свою першу пісню українською мовою присвятила лесбійському коханню

18 червня 2022, 23:11

Маша готується до нової музичної глави в своєму житті.

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Маша Полякова випустить україномовну пісню про лесбійське кохання / instagram.com/mashapolyakova

Старша донька української співачки Олі Полякової, 17-річна блогерка і музикант Маша Полякова анонсувала вихід нової пісні. Раніше вона виступала в якості солістки групи Шви.

В інтерв'ю Зірковому шляху дівчина розповіла, що до війни готувала до випуску альбом, прем'єра якого повинна була відбутися в березні. Тепер, зізнається Маша, її цінності сильно змінилися.

"Мене змінила війна дуже сильно, адже я активно почала вивчати українську мову. Почала українською розмовляти з батьками, друзями", - поділилася вона.

У зв'язку з цим вона вирішила перевести свою творчість в нове русло, і випустити пісню українською мовою:Можливо, скоро вийде сніпет. Це не повноцінна пісня, адже мені тут ніде записуватися. У мене є лише маленька переносна студія. Вийде пісня українською мовою. Це буде щось про лесбійське кохання".

Чи буде новий трек висхідної зірки заснований на особистих переживаннях Маші, або ж це - просто данина поваги актуальній темі, залишається загадкою. Відомо, що дівчина має хлопця, вону будують стосунки на відстані.

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Раніше мама Маші, українська співачка Оля Полякова розповіла, що не може оплатити навчання дочки в елітному вузі - через війну сім'я артистки дуже обмежена в коштах.

Також Полякова-старша поділилася планами про швидке повернення до Києва - вона покине Францію, щоб давати благодійні концерти для постраждалих від російської агресії.

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