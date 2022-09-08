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14-річна донька Євгена Кошового засвітилася в обіймах нового бойфренда

8 вересня 2022, 14:04

Варвара показала, як проводить час зі своїм молодим чоловіком.

Варвара Кошова
Варвара Кошова показала бойфренда на прогулянці по Києву / instagram.com/evgenii.koshevoi

Старша донька українського актора, шоумена і коміка Євгена Кошового Варвара, хоч і допомагає ЗСУ у свої юні роки, все ж залишається простим підлітком.

14-річна дівчина зі щасливою посмішкою на обличчі поділилася кадрами з прогулянки по Києву зі своїм бойфрендом. Відео вона виклала на своїй сторінці в Instagram.

Юні закохані спершу просто прогулювалися в обнімку вулицями столиці, потім хлопець підхопив Варвару на руки. Кошова, заливаючись радісним сміхом, знімала це на камеру з верхнього ракурсу.

Видео дня

На початку повномасштабної війни Варвара з мамою і молодшою сестрою виїхали з України, але в серпні повернулися до Києва. Дівчина насолоджується прогулянками по рідному місту і зустрічами з дорогими серцю людьми.

Варвара Кошова
Варвара Кошова показала бойфренда на прогулянці по Києву / instagram.com/kosshevayaa

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