14-річна донька Євгена Кошового засвітилася в обіймах нового бойфренда

Варвара показала, як проводить час зі своїм молодим чоловіком.
Старша донька українського актора, шоумена і коміка Євгена Кошового Варвара, хоч і допомагає ЗСУ у свої юні роки, все ж залишається простим підлітком.
14-річна дівчина зі щасливою посмішкою на обличчі поділилася кадрами з прогулянки по Києву зі своїм бойфрендом. Відео вона виклала на своїй сторінці в Instagram.
Юні закохані спершу просто прогулювалися в обнімку вулицями столиці, потім хлопець підхопив Варвару на руки. Кошова, заливаючись радісним сміхом, знімала це на камеру з верхнього ракурсу.
На початку повномасштабної війни Варвара з мамою і молодшою сестрою виїхали з України, але в серпні повернулися до Києва. Дівчина насолоджується прогулянками по рідному місту і зустрічами з дорогими серцю людьми.
Раніше південноафриканська і американська акторка Шарліз Терон знялася голяка в рекламі культового парфуму - з одягу на ній було лише оригінальне племінне намисто.
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