Зірка Жіночого кварталу розповіла про свої перші серйозні стосунки

Реальність відрізняється від її уявлень, зізнається Оруджова.

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Анастасія Оруджова новини - Настя Оруджова розповіла про новий роман / колаж: Главред, фото: instagram.com/orudjova_nastya

Про що розповіла Оруджова:

Рік тому в артистки почалися перші серйозні стосунки

Пара вже з'їхалася і вчиться облаштовувати разом побут

Українська акторка, комік і резидентка Жіночого Кварталу Анастасія Оруджова вперше розкрила подробиці свого особистого життя. Близько року вона перебуває у стосунках із хлопцем на ім'я Руслан.

В інтерв'ю для Маші Єфросиніної артистка зізналася, що це її перший серйозний роман, і зазначила, що після тридцяти починати щось подібне виявилося набагато складніше, ніж вона собі уявляла.

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"Я все своє життя була впевнена, що як тільки почну зустрічатися з хлопцем, то одразу буде, по-перше, одруження, діти, і це спільні бюджети, але взагалі ні", - каже Оруджова.

Утім, своїми стосунками акторка задоволена - їй весело з Русланом, вони поважають дивацтва одне одного, цінують особистий простір. У січні пара з'їхалася, і облаштування побуту також стало викликом для них. Однак Оруджова знайшла компроміс із коханим. Принаймні в тому, що стосується прибирання - дуже важливого пункту для Анастасії.

"Я йому сказала: "Ти ніколи не прибереш так, як мені потрібно, тому мені потрібно, щоб ти мені за це дякував і це бачив, а не вдавав, що це так і було завжди". Тому коли він заходить, і вдома чисто, він каже: "Ой, як чисто, дякую тобі". Коли я прибираю його речі, він каже: "Яка ти молодчинка, дякую тобі", - розповідає зірка Жіночого Кварталу.

Що таке Жіночий Квартал? Жіночий Квартал - гумористичне розважальне телевізійне шоу, що демонструється на телеканалі 1+1 Україна з жовтня 2018 року. Виробництво здійснює "Студія "Квартал 95" за підтримки 1+1, повідомляє Вікіпедія.

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