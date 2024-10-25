Шоптенко розповіла про нещасний випадок, який призвів до серйозної травми

Цього року Шоптенко вирішила навчитися кататися на лижах за кордоном.

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Олена Шоптенко розповіла про травму/ колаж: Главред, фото: instagram.com/alena_shoptenko

Ви дізнаєтеся:

Як травмувалася Олена Шоптенко

Які були наслідки травми

Який спорт призвів до травми

Українська танцівниця і хореограф Олена Шоптенко розповіла про трагічний інцидент, який трапився з нею під час відпочинку на гірськолижному курорті.

Як написала знаменитість на своїй сторінці в Instagram, їй батьки в дитинстві забороняли екстремальні види спорту, оскільки побоювалися за її ноги.

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Однак цього року Шоптенко вирішила навчитися кататися на лижах за кордоном. Під час катань стався нещасний випадок, внаслідок чого танцівниця травмувалася, і була змушена поставити на паузу свою танцювальну кар'єру.

Олена Шоптенко розповіла про травму / Фото Instagram/ alena_shoptenko

Вона також додає, що така серйозна травма трапилася з нею вперше.

Олена Шоптенко розповіла про травму / Фото Instagram/ alena_shoptenko

Хто така Олена Шоптенко? Олена Шоптенко - українська танцівниця, хореографиня, дворазова чемпіонка світу з бальних танців. Майстер спорту міжнародного класу. Учасниця численних українських телепроектів - "Танці з зірками", "Танцюю для тебе", "Майданс", "Зважені та щасливі".

"Під час навчання катанню на лижах. Падіння, яке я навіть не могла передбачити, бо воно сталося навіть не на спуску", - написала Шоптенко.

Олена Шоптенко розповіла про травму / Фото Instagram/ alena_shoptenko

Вона також розповіла, що розірвала дві зв'язки на коліні, а також пошкодився хрящ і меніск. "Це означало, що попереду довга операція і реабілітація", - додала вона.

"Тоді лікар сказав, що моє тіло - це стіл без двох ніжок. Моя ліва нога завжди була моєю опорною - у танцях, підтримках, піруетах. Втрата цієї опори була для мене сильним потрясінням", - поділилася хореограф.

Тим часом, артистка повернула свою форму і відновилася після травми.

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Нагадаємо, раніше хореограф Олена Шоптенко отримала складну травму - розрив двох зв'язок колінного суглоба. Артистці зробили операцію і встановили в ногу титановий гак.

Раніше також Олена Шоптенко висловилася про колишнього чоловіка - танцюриста-воїна Дмитра Дікусара.

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