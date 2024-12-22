Як вибрати килимок для йоги - які матеріал і довжина килимка підійдуть новачкові

Заняття йогою вимагають не тільки майстерності, а й якісного обладнання. Один з атрибутів будь-якого йога - це килимок. Правильно обраний килимок не тільки підвищує комфорт практики, а й допомагає досягати кращих результатів.

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Як вибрати килимок для йоги / колаж: Главред, фото: скріншот з Youtube-каналу "Йога chilelavida Олена Малова"

Коротко:

Як вибрати килимок для йоги

Основні характеристики, на які варто звернути увагу при виборі килимка

Килимок для йоги і килимок для фітнесу: у чому різниця

Який матеріал килимка вибрати

Як вибрати довжину килимка для йоги

Йога - це практика, яка допомагає поліпшити фізичний і ментальний стан, розвинути гнучкість, силу та рівновагу. Однак для того, щоб заняття були максимально комфортними та безпечними, важливо правильно обрати килимок для йоги. Главред розповідає про основні критерії, які допоможуть зробити усвідомлений вибір.

Авторка YouTube-каналу Йога chilelavida Олена Малова також розповіла про правильний вибір килимка для йоги.

Як обрати килимок для йоги

Спеціальний килимок є обов'язковим атрибутом для тих, хто займається йогою. При цьому немає різниці, робите ви це вдома чи у фітнес-клубі. На сучасному ринку існує велика кількість килимків для йоги. Тому недосвідчений покупець часто губиться в подібному розмаїтті. Що необхідно знати перед покупкою, щоб зробити найкращий вибір?

Основні характеристики, на які варто звернути увагу при виборі килимка:

Поверхня не ковзає - інакше ноги і руки будуть постійно роз'їжджатися, що може стати причиною травм. Досить "липкими" вважаються каучукові килимки, але така поверхня є менш довговічною;

Симетричність - прямокутна форма вважається ідеальною, якщо килимок є несиметричним, деякі асани буде складно виконувати (новачкам варто придивитися до килимків з розміткою);

Екологічність і гігієнічність - матеріал, який використовується під час виробництва, впливає не тільки на комфорт під час виконання тренувань, а й на ваше здоров'я та самопочуття, від аксесуару не повинен виходити неприємний запах, що може спричиняти алергію.

Дивіться відео про правильний вибір килимка для йоги.

Килимок для йоги і килимок для фітнесу: у чому різниця

Спортсмени, які займаються фітнесом і йогою, часто ставлять запитання: чи можна один килимок використовувати під час усіх тренувань? На перший погляд різниця тільки у вартості, але технічні характеристики аксесуарів сильно відрізняються. Деякі виробники пропонують загальні моделі, які підходять для фітнесу та йоги, але їхня ціна досить висока.

Основні відмінності полягають у такому:

Зчеплення з поверхнею - аксесуари для фітнесу є менш чіпкими, а ось для йоги важлива "липкість", інакше ви можете сильно травмуватися;

Розмір - йогомат необхідно підбирати під індивідуальні розміри, а ось гімнастичний килимок може бути будь-яким на ваш вибір;

Товщина товару - для фітнесу полотна роблять товстішими, оскільки тут важливо пом'якшити тверду поверхню підлоги при виконанні деяких вправ (для фітнесу - до 10 мм, для йоги - не більше 6 мм);

Зносостійкість мату для гімнастики набагато вища, оскільки спортсмени частіше займаються в кросівках.

Якщо ви хочете купити килимок для йоги, необхідно звернути увагу на якість матеріалів.

Килимок для йоги: який матеріал вибрати

На сьогоднішній день різні бренди використовують під час виробництва цих аксесуарів такі матеріали:

EVA (ЕВА) - прості й недорогі моделі, які вирізняються легкістю, компактністю, гіпоалергенністю, дешевизною, але їхня поверхня слизька і швидко зношується;

PVC (ПВХ) - популярний матеріал, міцний і зносостійкий, але антиковзні властивості залежать від виробника;

TPE (ТПЕ) - не ковзає, добре зберігає свою форму, пружний і м'який, тому його рекомендується замовити професіоналам, можуть ставати слизькими при контакті з вологою;

Каучук (гума) - найбільш якісні моделі з натурального каучуку, вирізняються хорошим зчепленням, відсутні неприємні запахи, але вартість може бути високою;

ПУ (Поліуретан) - гігієнічний, міцний, хороше зчеплення з поверхнею, висока ціна;

PER - сучасний матеріал, типу ПВХ, але відрізняється більшою екологічністю, пружна структура;

Мікрофібра - кольорові килимки з різними малюнками, але відрізняються занадто маленьким зчепленням;

Джут - натуральні, зносостійкі, міцні, ефектний зовнішній вигляд;

Бавовна - найпростіші, перші варіанти для занять йогою, відрізняються жорсткістю.

Як вибрати довжину килимка для йоги

Килимок для йоги має відповідати вашому зросту. Щоб не помилитися з вибором, необхідно додати до 10 см до свого зросту. Найбільш популярними варіантами вважаються розміри: 173 см і 183-185 см. Звісно, високі люди можуть підібрати для себе модель ще довшу (до 220 см). Стандартна ширина - 60 см. Її цілком вистачає, щоб комфортно проводити будь-які тренування. Але обмежень тут не існує. Ви можете підібрати килимок із шириною до 80 см.

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