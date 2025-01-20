'Остання глава': один із працівників покидає гурт The Hardkiss

Причини звільнення чоловік називати не став.

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Піар-менеджер The Hardkiss подякував команді за роботу / Колаж: Главред, фото: instagram/the_hardkiss, instagram/egor.kiryanov

Коротко:

Піар-менеджер The Hardkiss припинив роботу з колективом

Юлія Саніна поки що не коментувала звільнення чоловіка

Історія The Hardkiss починає писати свою останню главу

У понеділок, 20 січня, піар-менеджер українського гурту The Hardkiss Єгор Кір'янов повідомив, що припиняє роботу з колективом. Відповідний допис він опублікував у своєму Instagram.

Причини звільнення чоловік називати не став.

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"Друзі, я більше не працюю з The Hardkiss. Дякую команді, дякую друзям-слухачам, дякую всім партнерам! Це була цікава історія, яка тривала більше ніж 12 років. Трішки перепочину, а потім буду летіти далі", – написав він.

Скріншот допису Кір'янова

Фронтвумен гурту Юлія Саніна поки що не коментувала заяви піар-менеджера.

Згодом у редакції "Музвар" прокоментували звільнення Кір'янова та припустили, що йдеться про "останню главу гурту".

"Саме Єгор був із групою від початку їхньої кар'єри, коли музиканти виступали ще в маленьких київських клубах. Ну що, ймовірніше за все, історія The Hardkiss починає писати свою останню главу", – йдеться в повідомленні.

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Як писав Главред, в українського актора і засновника театру "Крик" Михайла Мельника народилася третя дитина. 17 січня на світ з'явився хлопчик, якого назвали на честь батька. Актор зізнався, що поява ще одного малюка була його давньою мрією - його старші діти, син Ростислав і донька Марта, вже зовсім дорослі.

Крім того, українська артистка Софія Ротару поділилася з підписниками рідкісним фото, яке раніше практично не з'являлося в Мережі. Публікація була присвячена її покійному чоловіку. Артистка не стала підписувати кадр із сімейних архівів, а лише залишила емодзі розбитого серця.

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Хто така Юлія Саніна? Юлія Саніна - українська співачка, авторка пісень, ведуча. Фронтвумен українського гурту The Hardkiss. Брала участь у шоу "Х-фактор-7" (журі та наставник), "Танці з зірками", "Маскарад", "Голос країни" (зірковий тренер). У 2023 році була однією з трьох ведучих музичного конкурсу "Євробачення", який відбувся в Ліверпулі, Велика Британія.

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