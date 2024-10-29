"У мене стільки цих було": Остап Ступка прокоментував роман із 22-річною

Ступка вперше вийшов у світ з юною коханою та заговорив про їхні стосунки.

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Остап Ступка підтвердив роман із Маргаритою Ткач / колаж: Главред, фото: instagram.com/ostap.stupka, 1+1 Україна

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Як актор прокоментував ще одне розлучення та нове одруження

57-річний актор Остап Ступка днями потрапив в об'єктиви преси в компанії 22-річної Маргарити Ткач - української театрознавиці. Чутки про роман між ними вперше з'явилися у вересні 2024 року.

Як пара Ткач і Ступка відвідали Міжнародний кінофестиваль "Молодість" у Києві. На його відкритті актор дав інтерв'ю для Oboz.ua, в якому вперше прокоментував стосунки з Маргаритою.

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"Так. Але я не люблю про це розповідати. Ну навіщо? Це особисті речі. Де познайомилися? Нас об’єднав театр", - зізнається Ступка.

При цьому стосунки зі своєю четвертою дружиною, з якою він перебував у шлюбі з 2015 року, актор коментувати відмовився (раніше він не робив заяв про розлучення - прим. редактора), і зазначив, що щасливий: "Ну а чого ні? Життя продовжується!"

Варто зазначити, що на запитання про те, чи планує він весілля з Маргаритою Ткач, Остап Ступка відповів ухильно: "Не знаю, чесно. В мене стільки цих одружень було".

Хто такий Остап Ступка? Остап Ступка - український актор театру і кіно, телеведучий. Народний артист України (2009). Син народного артиста СРСР Богдана Ступки, повідомляє "Вікіпедія".

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