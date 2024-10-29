"У мене стільки цих було": Остап Ступка прокоментував роман із 22-річною

Читайте детальніше:
- Що Остап Ступка думає про новий роман
- Як актор прокоментував ще одне розлучення та нове одруження
57-річний актор Остап Ступка днями потрапив в об'єктиви преси в компанії 22-річної Маргарити Ткач - української театрознавиці. Чутки про роман між ними вперше з'явилися у вересні 2024 року.
Як пара Ткач і Ступка відвідали Міжнародний кінофестиваль "Молодість" у Києві. На його відкритті актор дав інтерв'ю для Oboz.ua, в якому вперше прокоментував стосунки з Маргаритою.
"Так. Але я не люблю про це розповідати. Ну навіщо? Це особисті речі. Де познайомилися? Нас об’єднав театр", - зізнається Ступка.
При цьому стосунки зі своєю четвертою дружиною, з якою він перебував у шлюбі з 2015 року, актор коментувати відмовився (раніше він не робив заяв про розлучення - прим. редактора), і зазначив, що щасливий: "Ну а чого ні? Життя продовжується!"
Варто зазначити, що на запитання про те, чи планує він весілля з Маргаритою Ткач, Остап Ступка відповів ухильно: "Не знаю, чесно. В мене стільки цих одружень було".
Хто такий Остап Ступка?
Остап Ступка - український актор театру і кіно, телеведучий. Народний артист України (2009). Син народного артиста СРСР Богдана Ступки, повідомляє "Вікіпедія".
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що з 11-річною донькою Камалії сталася біда. Дівчинка вдруге за два місяці потрапила до лікарні під час візиту до мами в Київ.
Також українська співачка Тоня Матвієнко зробила їдке зауваження про творчість Klavdia Petrivna, яка зараз активно пробиває собі шлях в українському шоу-бізнесі.
Читайте також:
- "Я можу так подивитися": Павло Зібров зізнався, чому його ревнує дружина
- "Будемо сподіватися": що зараз відбувається з Софією Ротару
- Вагітна дружина Остапчука обізвала українських журналістів
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред