Трагедія Ірини Федишин: що сталося зі співачкою та хто її підтримав

Напередодні стало відомо, що Ірина Федишин та її чоловік втратили доньку на пізньому терміні вагітності.

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Ірина Федишин втратила доньку / Колаж Главред, фото Instagram/irynafedyshyn, vitaliy_chovnyk

Коротко:

Що відомо про вагітність Ірини Федишин

Що з нею сталося

Хто підтримав співачку та її чоловіка

Вчора, 13 жовтня, стало відомо, що популярна українська співачка Ірина Федишин втратила свою ненароджену доньку на пізніх термінах.

Її чоловік Віталій Човник опублікував допис у сторіз і повідомив про трагедію. "Моє серце розбите на шматки, це найстрашніші дні в моєму житті. Дуже болить", - написав він.

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Крім того, він повідомив тривожні новини про свою дружину. Чоловік додав, що сама Ірина перебуває у важкому стані в лікарні. Більше жодних подробиць про стан своєї дружини та причини того, що сталося, він не повідомив.

Як Федишин повідомила про вагітність

19 серпня співачка вперше повідомила про те, що вони з чоловіком чекають на третю дитину. "Час розкрити наш секрет. Незабаром наша родина поповниться. Не віриться, що я переживаю такі особливі й щасливі моменти вже втретє у своєму житті", - поділилася радістю вона.

Вона також опублікувала ніжне відео, де позує в білій мереживній сукні з великим букетом білих квітів.

Ірина Федишин вагітна втретє / Скріншот Instagram/irynafedyshyn

Пізніше актриса повідомила, що сім’я влаштувала гендер-паті, щоб дізнатися, кого ж чекає пара.

Гендер-вечірка Ірини Федишин

Уже наприкінці вересня Ірина Федишин із чоловіком влаштували велику вечірку, де нарешті дізналися стать довгоочікуваного малюка. Пара, яка вже є батьками двох синів, повідомила, що чекають на дівчинку.

Вечірка відбулася в дуже мальовничому місці. На кадрах видно, як сильно раділи майбутня мама та її чоловік, коли всюди з’явився рожевий дим.

Федишин стане мамою дівчинки / Скріншот

Що сталося з Іриною Федишин

І ось 13 жовтня Віталій Човник приголомшив новиною про те, що Ірина втратила дитину на 35-му тижні. Він не написав жодних подробиць про те, що сталося зі співачкою. Він лише опублікував фото лікарняного коридору та поділився своїм горем через те, що пара втратила доньку.

Федишин у важкому стані / Фото Instagram/vitaliy_chovnyk

Поки що ні сама Ірина, ні її чоловік не розкривають подробиць трагедії. Відомо лише, що сама Ірина також перебувала у важкому стані й не виходила на зв'язок із шанувальниками.

Хто підтримав Ірину Федишин та її чоловіка

У коментарях до допису про трагедію відгукнулися багато українських зірок.

"Мої найміцніші обійми Ірині та всій вашій родині", - написала Маша Єфросиніна.

Зірки співчувають Ірині Федишин та її чоловікові / Скріншот Instagram/vitaliy_chovnyk

"Прийміть мої співчуття, жахлива новина", - пише Раміна.

"Боже, це таке горе, наші співчуття", - додає Наталія Денисенко.

Зірки висловлюють співчуття Ірині Федишин та її чоловікові / Скріншот Instagram/vitaliy_chovnyk

"Дуже важкі дні для всіх… невимовний біль. Співчуття вашій родині", - додала Даша Астаф’єва.

Зірки співчувають Ірині Федишин та її чоловікові / Скріншот Instagram/vitaliy_chovnyk

Алена Алена, Соломія Вітвіцька та інші підтримали Ірину в складний момент / Скріншот Instagram/vitaliy_chovnyk

Алена Алена, Соломія Вітвіцька та інші підтримали Ірину в цей непростий момент / Скріншот Instagram/vitaliy_chovnyk

Алена Алена, Соломія Вітвицька та інші підтримали Ірину в складний момент / Скріншот Instagram/vitaliy_chovnyk

Інші знаменитості також долучилися, щоб висловити свої співчуття парі в цей важкий період.

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Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Як повідомляв Главред, раніше стало відомо, що популярна українська виконавиця Ірина Федишин, яка перебувала на 34–35 тижні вагітності, втратила свою ненароджену доньку.

Раніше також український музичний продюсер Вадим Лисиця порівняв кар’єри Віталія Козловського та Олега Винника і пояснив, чому, на його думку, виконавцям стало складніше утримувати колишні позиції в шоу-бізнесі.

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Про особу: Ірина Федишин Ірина Федишин - українська співачка, авторка пісень, композиторка. Випустила 6 альбомів і три збірки. Двічі отримувала премію "Пісня року" (2017, 2021). Брала участь у шоу "Голос країни-8".

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