'Стрес руйнує': перша леді розповіла про проблеми зі здоров’ям у Зеленського

Після вторгнення військ РФ в Україну, як розповіла Зеленська, президент переживає постійний стрес і майже не має часу для відпочинку.

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Зеленська розповіла про про проблеми з самопочуттям чоловіка / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olenazelenska_official/?hl=uk

Що сказала Зеленська:

Війна загартувала президента України

Зеленський страждає від болю у спині

Перша леді України Олена Зеленська розповіла, як повномасштабне вторгнення Росії вплинуло на здоров’я її чоловіка, Президента України Володимира Зеленського. Вона зазначила, що у глави держави з’явилися певні проблеми зі здоров’ям.

В інтерв’ю італійській газеті La Repubblica, яке відбулося під час її візиту до Італії та Ватикану, Олена Зеленська поділилася, що війна має негативний вплив на самопочуття Президента.

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За її словами, Володимир Зеленський страждає від болю у спині, що є наслідком значних фізичних і психологічних навантажень.

Олена Зеленська / інфографіка: Главред

З початком повномасштабної війни він переживає постійний стрес і майже не має часу для відпочинку.

"Тисяча днів війни загартували мого чоловіка. Стрес руйнує його спину", — сказала Олена Зеленська.

Олена Зеленська - останні новини по темі

Як розповідав Главред, нещодавно Олена Зеленська була гостею на підсумковій цьогорічній Міжвідомчій координаційній раді з впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров'я і продемонструвала особливу брошку з символічним підтекстом.

Водночас Олена Зеленська показала особливий образ у стилі "паризького шику" під час ділового візиту до Франції.

Також Олена Зеленська зізналася, де перебувають її діти. Однак усі подробиці перша леді не розповіла через безпеку.

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Хто така Олена Зеленська? Олена Зеленська - дружина президента України Володимира Зеленського, перша леді України з 20 травня 2019 року, сценарист студії "Квартал-95". Входить до списку 100 найвпливовіших людей 2023 року за версією журналу Time.

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