Французький режисер має намір виголосити промову про технології в кіно.

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Люк Бессон новини - Люкс Бессон візьме участь у російському форумі / колаж: Главред, фото: x.com/lucbesson

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У столиці країни-агресора пройде медіафорум, почесною головою якого стане путініст Емір Кустуріца

Серед запрошених спікерів - режисер Люк Бессон

Країна-окупант продовжує спроби порушити свою ізоляцію від зовнішнього цивілізованого світу за допомогою запрошення до співпраці відомих особистостей. Наприклад, французького режисера, сценариста і продюсера Люка Бессона ("Таксі", "Леон", "П'ятий елемент" тощо).

РосЗМІ опублікували анонс форуму "Культура. Медіа. Цифра.", який має відбутися 13-14 листопада 2024 року в столиці країни-агресора. Серед запрошених спікерів значиться ім'я Бессона.

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Зазначається, що режисер, якого запросили обговорити застосування сучасних технологій у кінематографі, не буде присутній на форумі особисто. Передбачається, що він виступить по відеозв'язку.

Так само свою доповідь зачитає оскароносний режисер Олівер Стоун, який підтримав війну в Україні та вважає директора країни-окупанта "великим лідером". Особисто приїде і головуватиме на форумі давній шанувальник "русского міра" і путінський посіпака Емір Кустуриця, який схвалював анексію Криму і внесений до бази "Миротворця".

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Хто такий Люк Бессон? Люк Бессон - французький кінорежисер, сценарист, кінопродюсер і письменник. Фільмографія: "Нікіта́", "Леон", "П'ятий елемент", серія фільмів "Таксі", "Жанна д'Арк", "Васабі", "Ангел-А", "Бандитки", "Хітмен", "Заручниця", "Малавіта" тощо. Автор роману "Артур і мініпути".

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