Скільки заробила 23-річна Ярослава Магучіх за рік: запаморочлива сума

Ярослава Магучіх - гордість усієї України і радісно, що вона може заробити.

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Ярослава Магучіх, Назар Степанов / колаж: Главред, фото: instagram.com/rosya_dp

Коротко:

Скільки за рік заробила Ярослава Магучіх

Із чого складається її заробіток

Українське видання Forbes оприлюднило інформацію про те, скільки заробляє українська олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх.

Як ідеться в матеріалі журналу, Ярослава у 2024 році отримала 265 000 доларів (11 млн гривень) за всі свої перемоги.

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Крім того, у Ярослави Магучіх є рекламні контракти з різними брендами. Це теж приносить спортсменці доходи. Завдяки тому, що олімпійська чемпіонка є рекламним обличчям брендів, вона заробила на рік від 280 тисяч до 640 тисяч доларів.

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Нагадаємо, раніше Главред писав про те, що в листопаді 2024 року українська олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх відзначила річницю своїх заручин з легкоатлетом Назаром Степановим. Весілля пара спершу вирішила зіграти після літніх Олімпійських ігор у Парижі, проте зараз відклала на невизначений термін.

Раніше українська тенісистка Еліна Світоліна отримала перевагу над першою ракеткою Японії на Олімпіаді-2024, що проходить у Франції. Поєдинок тривав лише 62 хвилини.

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Хто така Ярослава Магучіх? Ярослава Магучіх - українська легкоатлетка, що спеціалізується на стрибках у висоту, чинна володарка світового рекорду у стрибках у висоту (210 см). Олімпійська чемпіонка (2024), чемпіонка світу (2023), дворазова чемпіонка Європи (2022, 2024), чемпіонка світу в приміщенні (2022), дворазова чемпіонка Європи в приміщенні (2021, 2023). Чемпіонка України (2021). Дворазова чемпіонка України в приміщенні (2020, 2021). Заслужений майстер спорту України (2020). Молодший сержант ЗСУ, повідомляє Вікіпедія.

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