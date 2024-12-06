Капелюшок у вигляді екскременту: Собчак висміяли за безглуздий головний убір

Ксенія Собчак висміяла сама себе і свій капелюх.

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Ксенія Собчак погойдалася на килимах / Колаж Главред, фото Instagram/xenia_sobchak

Російську пропагандистку Ксенію Собчак висміяли за її провальну спробу виглядати стильно.

Зокрема, Собчак сама ж і прокоментувала свій безглуздий образ, підготувавшись до негативних коментарів. І це не спроста, адже її капелюх справді нагадував купу.

"Хлопці, "капелюх - какашка" занадто очевидно, а "Ксенія - Хунвейбін" занадто інтелектуально. Давайте подумаємо ще й напишемо дотепні коментарі!" - звернулася до своїх фоловерів Собчак на сторінці в Instagram.

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Пропагандистка Собчак вигуляла новий образ / Фото Instagram/xenia_sobchak

У коментарях утім, ніхто не оцінив "гумору" Собчак.

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Нагадаємо, раніше Главред писав про те, що в програмі на одному з пропагандистських каналів літня актриса взяла на себе сміливість дати Пугачовій пораду. Але щось пішло не так, і рекомендація перетворилася на погрозу страти.

Нагадаємо, раніше скандально відомий своєю підтримкою злочинів путінського режиму актор і депутат Держдуми країни-агресора Дмитро Пєвцов потрапив у конфуз, під час свого концерту в підмосковній жіночій в'язниці. Відповідний відеозапис було опубліковано в Мережі.

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Хто така Ксенія Собчак Ксенія Собчак - російська журналістка, пропагандистка, теле- і радіоведуча, акторка, сценаристка, продюсерка кіно і телебачення. Дочка першого мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака і сенатора Людмили Нарусової.

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