Куршевель, губи на камеру: як відпочиває московська онука Ющенка і племінниця Єфросиніної

Ви дізнаєтеся:
- Який вигляд має внучка Віктора Ющенка
- Чим вона живе
Колишня невістка Віктора Ю щенка - Ліза Ющенко, яка живе в країні-терористі РФ і за час повномасштабного вторгнення РФ до України так і не висловила свою позицію, повезла свою 14-річну доньку Варвару на відпочинок.
Як відомо, дівчинку вона народила від сина Ющенка - Андрія. Пізніше пара розлучилася і Ліза Ющенко вийшла заміж за непублічного, але забезпеченого росіянина.
Незважаючи на повномасштабне вторгнення Росії в Україну, Ліза Ющенко мовчить про те, як росіяни знищують її батьківщину, а також відривається під хіти відвертих українофобів (на кшталт Любові Успенської - авт.), а також абсолютно байдуже ставиться до великої української трагедії.
На нещодавніх сторіз на своїй сторінці в Instagram, Ліза Ющенко опублікувала відео, як відпочиває зі своєю донькою-підлітком на розкішному французькому гірськолижному курорті Куршевель.
Дівчинка звикла вже до лакшері-способу життя і поведінки матері, тому не по-дитячому професійно дме губи на камеру і наслідує свою тусовщицю-матір.
Своєю чергою, мати називає дитину "споріднена душа".
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Як раніше писав Главред, раніше Ліза Ющенко вийшла у світ із сумочкою, вартістю майже 2 млн гривень (32 000 доларів фунтів стерлінгів). На фото Ющенко, яка вічно відпочиває, з'явилася в діловому костюмі і повідомила світові, що у неї нарешті з'явилися справи.
Раніше Ющенко також поділилася фото, на якому сфотографувала дочку. Тільки на одній руці у Варвари можна розгледіти прикрас більше, ніж на 400 тисяч гривень. Сестри Єфросиніни глибоко поважають ювелірний дім Cartier і всіляко підкреслюють таким чином свій статус.
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Хто така Ліза Ющенко?
Єлизавета Ющенко - колишня невістка третього президента України Віктора Ющенка, дружина Андрія Ющенка (липень 2009 року - грудень 2012; 2010 року народила доньку Варвару). Молодша сестра української ведучої та громадської діячки Маші Єфросиніної. За фахом психолог. У 2014 році Ліза Ющенко вийшла заміж за російського бізнесмена.
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