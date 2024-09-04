Сімоньян покарали за втручання у вибори: США ввели санкції проти пропагандистів РФ

США ввели санкції проти російських пропагандистських ресурсів Russia Today, "РИА Новости", Sputnik, Ruptly.

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США ввели санкції проти Симоньян і багатьох інших пропагандистських ресурсів РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Міністерство фінансів США включило до санкційного списку 10 фізичних осіб та 2 юридичні особи за втручання у президентські вибори 2024 року. Під санкції потрапило керівництво російського пропагандистського каналу RT та хакерське угруповання RaHDit. Про це оголосили на сайті відомства.

"Російські державні структури вже давно використовують різні інструменти, як-от генеративний штучний інтелект (ШІ), deepfake і дезінформацію, у спробі підірвати довіру до виборчих процесів та інституцій Сполучених Штатів", - йдеться в заяві.

За даними Мінфіну, з початку 2024 року керівництво RT посилило зусилля з таємного вербування американських впливових осіб для підтримки російської кампанії з дезінформації. RT використовувало фіктивні компанії, щоб приховати свою участь або участь російського уряду у створенні контенту, спрямованого на вплив на американську аудиторію.

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Це рішення OFAC доповнює дії Міністерства юстиції та Державного департаменту США, які запровадили візові обмеження та внесли пропагандистську медіагрупу "Россия сегодня" разом з її дочірніми компаніями (РІА Новини, RT, ТВ-Новости, Ruptly та Sputnik) до списку іноземних представництв.

Санкції наклали на головну редакторку RT Маргаріту Сімоньян, її заступників Єлизавету Бродську, Антона Анісімова та інших керівників каналу. Окрім того, під санкції потрапили члени прокремлівської хакерської групи RaHDit, до якої входять чинні і колишні співробітники російської розвідки, такі як Алексєй Гаращенко, Анастасія Єрмошкіна та Александр Нєженцев.

До санкційного списку потрапили АНО "Діалог" і "Діалог регіони". Прокуратура США висунула обвинувачення у відмиванні грошей та порушенні закону про іноземних агентів двом співробітникам Russia Today, Калашникову та Афанасьєвій.

Що таке санкції? Санкції — каральний захід правового впливу/регулювання, міра примусу щодо держави, що порушила міжнародні норми, договори, зобов'язання; спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, які застосовуються проти фізичних чи юридичних осіб за законодавством певної держави, пише Вікіпедія.

Санкції проти Росії - останні новини

Нагадаємо, напередодні Дня незалежності України США ввели нові жорсткі санкції проти Росії. Під удар потрапили понад 60 російських компаній, більше 100 юридичних та фізичних осіб.

Також влітку країни Європейського Союзу запровадили проти Росії ряд санкцій, які повинні перекрити "кисень" російському бізнесу та економіці.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав нові санкції проти Росії. Санкції наклали на майже 150 фізичних та юридичних осіб, які забезпечують роботу авіаційної інфраструктури Росії, а також на колаборантів, які підтримують агресію проти України.

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