"Все одно росіянин": Андрій Макаревич показав свою справжню позицію

Андрій Макаревич назвав причину свого рішення.

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Андрій Макаревич - позиція / колаж: Главред, фото: instagram.com, Андрій Макаревич

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Андрій Макаревич пояснив, чому не допомагає ЗСУ

Музикант підтримує українців у війні з РФ

Російський музикант і соліст групи "Машина времени" Андрій Макаревич, який підтримав Україну на початку повномасштабної війни, зізнався, що не допомагає ЗСУ фінансово.

Зазначимо, Макаревич ще 2014 року виступив проти окупації українського Криму Росією, публічно засуджує вторгнення в Україну і виїхав із країни-терориста жити в Ізраїль.

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Як розповів музикант виданню Deutsche Welle, він допомагав українцям, які постраждали через війну, але ЗСУ допомагати не буде.

"Я не допомагаю Збройним силам України. Мені важко зараз буде сформулювати це. Я не хочу, щоб якась ракета, зібрана на мої гроші, впала на Москву і вбила мого сина, наприклад. Взагалі моторошна ситуація", - заявив Макаревич.

Також співак зазначив, що не приїжджав в Україну після 2022 року і поки що не готовий це зробити.

"Після того, як почалася війна, ні. Але не тому, що я боюся, а тому, що я не відчуваю такого морального права. Я для них все одно росіянин. Я знаю, що до мене там дуже добре ставляться і знають, що я кажу. Я допомагав громадянам України неодноразово, коли в мене була така можливість, і допомагаю", - зауважив Макаревич.

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Хто такий Андрій Макаревич? Андрій Макаревич - радянський і російський рок-музикант, співак, поет, бард, композитор, художник, продюсер, телеведучий, актор; народний артист Російської Федерації (1999). Засновник, лідер і єдиний беззмінний учасник рок-групи "Машина времени".

Публічно виступає проти терористичного вторгнення РФ в Україну, виїхав із країни-окупанта.

2 вересня 2022 року Мін'юст РФ вніс Макаревича до реєстру фізичних осіб - "іноземних агентів".

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