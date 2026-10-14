"Сама винна": на Ірину Федишин накинулися хейтери через втрату дитини

Маричка Падалко активно підтримала Ірину Федишин у складний період її життя.

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Ірина Федишин переживає важкі часи / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ірина Федишин

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Чому почали критикувати співачку

Хто виступив на її захист

У соціальних мережах користувачі продовжують обговорювати трагедію, яка сталася в родині української співачки Ірини Федишин.

Як писав напередодні Главред, співачка втратила доньку на пізніх термінах вагітності. Її чоловік повідомив про трагедію та додав, що сама Ірина перебуває у важкому стані.

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Хейтери почали писати гидоти на адресу співачки, мовляв, не треба було виставляти своє життя напоказ. На захист співачки, яка зараз переживає важкі часи, виступила Маричка Падалко.

Ірина Федишин втратила дитину / фото: instagram.com, Ірина Федишин

"Щастя любить тишу", "Навіщо було показувати вагітність?". Українські соцмережі занурилися в середньовіччя після трагічної новини про те, що Ірина Федишин втратила дитину на 35-му тижні вагітності і, судячи з повідомлення її чоловіка, ледь не померла сама. Коли ви пишете такі коментарі жінці, яка втратила дитину, ви фактично звинувачуєте її, мовляв, "ти сама винна", - обурюється ведуча.

За словами ведучої, це якийсь середньовічний забобон, що посилається на "наших бабусь" і "наших мам" і перетворює горе на покарання за радість.

"Я вважаю, що жінка має право радіти вагітності та ділитися своїм щастям", - каже вона.

Маричка Падалко заступилася за Ірину Федишин / Скріншот Instagram/marichkapadalko

Під дописом також висловилася Ольга Сумська, у якої вагітність також проходила не так легко.

"Господи, яке горе. Ірочці сил відновитися. Згадую свою ситуацію 24 роки тому. Гістоз, ледь не втратила вагітність на останніх термінах", - поділилася вона.

Також за зірку заступилася Соломія Вітвіцька, яка сама нещодавно стала мамою. "Це пишуть люди різної статі та різного віку, і наполегливо нав’язують свою середньовічну думку. Я думаю, це просто спосіб вилити те, що у них всередині, замість того, щоб звернутися до психотерапевта", - додала вона.

Зірки підтримали Ірину Федишин / Скріншот

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Як повідомляв Главред, раніше стало відомо, що популярна українська співачка Ірина Федишин, яка перебувала на 34-35 тижні вагітності, втратила свою ненароджену доньку.

Українські зірки написали безліч дописів на підтримку української співачки.

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Про особу: Ірина Федишин Ірина Федишин - українська співачка, авторка пісень, композиторка. Випустила 6 альбомів і три збірки. Двічі отримувала премію "Пісня року" (2017, 2021). Брала участь у шоу "Голос країни-8".

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