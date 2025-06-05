З молодою пасією: біглий Онищенко засвітився в Каннах

Коротко:
- З ким застукали олігарха-втікача Онищенка
- Де ховається Олександр Онищенко
Скандальний олігарх Олександр Онищенко, якого нині розшукує Україна за низку злочинів, який утік від арешту і регулярно ховається в різних європейських країнах, засвітився в Каннах із молодою пасією.
Чиновника-втікача показала у своїх сторіз Instagram колишня учасниця МастерШеф, блогерка Юлія Шолудько. За випадковим збігом, Юлія опинилася в одному кафе з чоловіком і його молодухою.
Він сидів за столиком із прісним виразом обличчя, поки його супутниця сиділа у своєму смартфоні.
До слова, у 2021 році колишня дружина олігарха, спортсменка Анна Різатдінова розповідала, що Онищенко не бачиться з їхнім спільним сином. "Із сином вони не бачаться, це погано - я розумію, але вже як є. На фото - так, він пам'ятає тата, але вже минуло багато часу, і так - трохи вже забувається", - зізналася тоді вона.
У новому інтерв'ю для Главреда спортсменка розповіла, що досі виховує спільного з Онищенком сина - одна. "Я для Роми - друг. Я не сувора мама, вже хоча б тому, що коли мама виховує сина сама, то балансу вже немає. Тобто мама автоматично стає і мамою, і татом. Вона має бути сильною, дисциплінованою і так далі. Ось тому я намагаюся балансувати. Я обожнюю свого сина, готова йому все-все подарувати і віддати. Але буває, що забираю планшет або навіть пульт від телевізора. Такі в нього покарання - не такі жорсткі, як були в мене в дитинстві", - поділилася спортсменка.
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Як раніше писав Главред, Юлія Шолудько розповіла про те, як її принижували на проекті Мастер Шеф за те, що вона розмовляла українською мовою.
Раніше стало відомо про те, що знаменитого шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво несподівано вирішили поховати недоброзичливці.
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Хто така Анна Різатдінова?
Анна Різатдінова - українська художня гімнастка, бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року в індивідуальному багатоборстві, чемпіонка світу з вправ з обручем (2013), багаторазова призерка чемпіонатів світу та Європи, інших міжнародних змагань.
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